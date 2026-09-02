Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos en las escuelas públicas de la ciudad hasta octavo grado, indicó el miércoles a la AFP una fuente cercana al asunto, al confirmar informaciones de medios estadounidenses.

Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental.

El uso de la IA solo se permitirá en la escuela secundaria, que comienza en noveno grado en el sistema escolar estadounidense, indicó la fuente.

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Pero incluso en la secundaria, estará restringido a casos específicos, como el aprendizaje sobre la propia tecnología, añadió.

En Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener unos 13 años.

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¿Adiós a los "chatbots de compañía"?

El diario New York Times reportó que también se prevé la prohibición de los "chatbots de compañía" de IA que ofrecen apoyo psicológico.

Además, el departamento de Educación de Nueva York recomienda limitar el tiempo de pantalla en el aula a 45 minutos para los alumnos de sexto a octavo grado y a 30 minutos para los de primaria.

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Se espera que las nuevas normas sean anunciadas este miércoles. A los docentes se les permitirá utilizar IA para la preparación de las clases y para redactar mensajes.

La ciudad de Nueva York conforma el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con una matrícula de más de 900 mil alumnos en el ciclo lectivo 2024-2025.

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