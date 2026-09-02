Washington.— Estados Unidos bombardeó ayer objetivos en Irán y Teherán respondió con misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que se ha extendido más de seis meses. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda y mató a cinco personas, además de herir a decenas, indicaron las autoridades locales.

Se trata de la segunda ola de ataques estadounidenses en un lapso de tres días, los cuales pusieron fin a un mes sin acciones militares y amenazaron con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial y planteado problemas políticos para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo. La reanudación de los combates se produce después de que el presidente Donald Trump parecía optar por tratar de doblegar a Irán mediante sanciones económicas adicionales.

“Si la nación fallida de Irán toma represalias por este muy justificado ataque, serán golpeados nuevamente con mucha mayor fuerza e intensidad, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando”, advirtió Trump en redes sociales.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques más recientes fueron en respuesta después de que Teherán intentó atacar buques comerciales y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Trump explicó a Fox News que las fuerzas estadounidenses atacaron los radares de Irán. “Intentaron reconstruir su radar porque no pueden ver nada”, dijo.

Después de comenzar la ofensiva estadounidense, Irán disparó misiles balísticos contra Jordania. La Guardia Revolucionaria iraní anunció que atacó una base estadounidense en la costa jordana del golfo de Aqaba, según la televisión estatal de Irán. El ejército de Jordania aseguró que derribó 10 de los misiles y que los otros tres cayeron en zonas despobladas.

Medios estatales iraníes reportaron que EU bombardeó instalaciones civiles a lo largo de la costa sur de Irán y un aeropuerto civil en Jiroft, en el centro del país.

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“Que no quede duda: estos crímenes no quedarán impunes”, dijo Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní, en la red social X.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, capitán Tim Hawkins, señaló que están al tanto de los reportes de víctimas civiles, los cuales “se originaron en medios estatales iraníes”. Puntualizó que “el ejército de Estados Unidos nunca ataca a civiles, a diferencia de la Guardia Revolucionaria”.

El medio Financial Times reportó que Rusia ha estado ayudando a Irán a desarrollar misiles de crucero supersónicos avanzados. Según esta información, se trata de una nueva clase de arma capaz de amenazar a los portaaviones estadounidenses y a otros buques de guerra en Medio Oriente.

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El tema iraní salió a relucir en la reunión de líderes financieros del G20, que llamó a una “navegación libre, segura y previsible por el estrecho de Ormuz”.

Perú rompe relaciones

En tanto, el gobierno de Perú, presidido por Keiko Fujimori, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán, al culpar a esta república islámica de incitar a la violencia y aumentar la escalada del conflicto en Medio Oriente. Justificó la decisión por la “histórica vocación pacifista” peruana y el “compromiso con el respeto del derecho internacional”.

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