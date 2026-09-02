Un nuevo año académico comenzó en buena parte de las universidades de Estados Unidos, pero con una novedad que preocupa a las instituciones educativas, economistas y empresarios: hay menos estudiantes extranjeros en las aulas y muchos menos interesados en estudiar en EU en el futuro.

De acuerdo con un nuevo informe divulgado por Common App, la plataforma utilizada para solicitar admisión en más de mil 100 universidades de EU, el número de estudiantes internacionales que aplicaron para ingresar como alumnos de primer año durante el ciclo 2025-2026 cayó 10%, frente al periodo anterior. La cifra contrasta marcadamente con lo ocurrido entre los aspirantes en general.

En total, un millón 527 mil 328 personas presentaron solicitudes a mil 146 instituciones a través de Common App, un incremento de 2% respecto a un millón 495 mil 475 aspirantes del periodo anterior.

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El retroceso en el número de estudiantes extranjeros no fue uniforme. Según Common App, la cifra de aspirantes procedentes de Asia cayó 11% y la de África 17%. India, uno de los principales países de origen de estudiantes internacionales en EU, registró una disminución de 15%, mientras que Ghana cayó 34%. América fue la excepción: los aspirantes procedentes de la región aumentaron en 5% respecto al ciclo anterior.

El Fall 2025 Snapshot del Institute of International Education, elaborado con apoyo del Departamento de Estado y basado en información suministrada por 828 instituciones de educación superior, encontró que el número de nuevos estudiantes internacionales matriculados en universidades estadounidenses cayó 17% durante el otoño de 2025 frente al año anterior.

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Más restricciones

Los datos de Common App sugieren que el flujo de nuevos estudiantes puede seguir debilitándose. El retroceso coincide con una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump para aumentar los controles sobre la inmigración legal, incluidos los estudiantes internacionales.

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Una de las más importantes entrará en vigor el 15 de septiembre. Hasta ahora, los estudiantes que ingresaban con visa F-1 podían permanecer legalmente en EU bajo el sistema conocido como duration of status. Mientras continuaran inscritos y cumplieran las condiciones de su programa académico, no tendrían una fecha fija para abandonar el país.

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La nueva regulación elimina ese sistema. Los estudiantes y participantes de intercambio serán admitidos durante el periodo establecido para sus programas académicos, pero por un máximo de cuatro años. Quienes necesiten permanecer por más tiempo deberán solicitar formalmente una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La medida podría tener un impacto especial en estudiantes de doctorado y en carreras científicas cuyos programas suelen extenderse por cinco, seis o más años.

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Universidades y organizaciones educativas advierten que la decisión añade incertidumbre y trámites a un proceso que ya se ha vuelto más complejo. A ello se suman las dificultades para conseguir citas consulares, los controles más estrictos a los solicitantes y las restricciones de ingreso para ciudadanos de determinados países.

La disminución sostenida del número de estudiantes internacionales impacta directo a las universidades: los extranjeros representan una fuente especialmente importante de ingresos para muchas instituciones educativas porque suelen pagar la matrícula completa o recibir menos ayuda financiera que los estudiantes estadounidenses. Fitch Ratings advirtió que una reducción sostenida de nuevos estudiantes internacionales puede tener efectos desproporcionados en las finanzas de algunas instituciones.

El impacto puede extenderse a la economía. Durante el año académico 2024-2025, EU recibió un millón 177 mil 766 estudiantes internacionales —cerca de 6% de la población universitaria total—. Los estudiantes extranjeros aportan decenas de miles de millones de dólares al año a la economía y sostienen cientos de miles de empleos. Un análisis de NAFSA, la principal asociación estadounidense dedicada a la educación internacional, proyecta que una reducción pronunciada de estudiantes internacionales este otoño podría traducirse en hasta 3 mil 400 millones de dólares menos en contribuciones a la economía estadounidense y poner en riesgo cerca de 40 mil empleos.

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