Miami.— Uno de cada cinco latinos en Estados Unidos considera que ha alcanzado el sueño americano, mientras que 18% cree que está fuera de su alcance y 27% piensa que no existe, según una encuesta del Pew Research Center publicada ayer.

La Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research Center, realizada por correo a 8 mil 46 adultos en Estados Unidos, 4 mil 923 de ellos hispanos, desveló un halo de pesimismo generalizado con respecto a la idea del sueño americano.

Cuando se les pregunta si el sueño americano es más difícil o más fácil de alcanzar que lo era para sus padres, los hispanos tienden más a responder que se ha vuelto más difícil. Esto sugiere un cambio con respecto a hace una década, cuando los hispanos solían afirmar que les resultaba más fácil alcanzar el sueño americano que a sus padres.

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En el caso particular de los mexicanos, la encuesta indica que 21% de mexicanos cree que sí logró el sueño americano y 33% piensa que está en camino. Sin embargo, 17% cree que está fuera del alcance y 28% —un punto más que el promedio— considera que no existe.

A la pregunta de si el sueño americano es más difícil de alcanzar, 43% de los mexicanos respondió afirmativamente, contra 30% que supone que es más fácil.

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Aproximadamente uno de cada 10 hispanos expresó su desilusión con el sueño americano. Estos encuestados afirmaron que no creen que el sueño americano sea real, que no significa nada para ellos o que se ha perdido.

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En términos generales, casi uno de cada dos hispanos (48%) afirmó que el sueño americano es más complicado de alcanzar ahora de lo que era para sus padres, y 35% dice que la dificultad es la misma. Los latinos nacidos en EU son los que muestran mayor pesimismo: 52% de la tercera generación o superior y 44% de la segunda generación creen que se ha vuelto más difícil en relación con sus padres.

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La mayoría de los encuestados coincidió en que las claves del sueño americano son “el trabajo duro, la motivación y el acceso a las oportunidades adecuadas”, más que “la suerte y el azar”.

“Vivir el sueño americano es progreso, vivir en paz, obtener una excelente educación, etc., pero últimamente eso se está perdiendo por la situación actual del país”, dijo un migrante de Venezuela consultado por el Pew.

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La confianza es superior en el caso de la población no hispana. Un 28% expresó que está viviendo el sueño americano, mientras que 29% dijo estar en proceso. El 19% aseguró que es inalcanzable, y 23% negó que existiese; ambas cifras son similares a las compartidas por los latinos.

La encuesta se da a conocer en un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas por parte del presidente Donald Trump. Más de 51 mil migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado julio, la cifra más alta del segundo mandato de Trump.

Ayer mismo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anunció la detención de 2 mil 100 personas en una operación migratoria de 30 días en el estado de Nueva York. Aseguró que todos eran “criminales”.

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