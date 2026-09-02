Para Christian Jean, fundador de Reyno, el título de su más reciente disco de estudio, Nómada, alude a esa necesidad humana de moverse, cambiar y buscar nuevos caminos.

El concepto toma valor en dos sentidos, según explica: uno espiritual, relacionado con dejar atrás las versiones de uno mismo que ya no funcionan; el otro remite directamente a la migración, una estrategia de supervivencia que ve común entre nuestros antepasados.

“Es delicado por las políticas de cada país, pero siento que el desplazamiento, ya sea de ciudad, estado, o continente, debería ser un derecho, sin tantas barreras, sin limitantes, sin violencia, sin lo que lo acompaña hoy día”, dice Jean a EL UNIVERSAL.

Movimiento que genera violencia

Para Jean, esa libertad de movimiento contrasta con la violencia que enfrentan quienes dejan su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida. Señala en particular lo que ocurre en Estados Unidos con las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que considera reprobables.

“Es alarmante, sobre todo lo que estamos viviendo con el vecino de arriba, estamos diseñados para evolucionar, para seguir moviéndonos, para encontrar nuevos lugares en donde uno se halla más, se siente más cómodo, tanto interiormente como físicamente”, afirma.

Es precisamente esa parte interior la que explora Reyno en este disco, a partir de la búsqueda constante del ser humano, pero lejos del miedo.

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“Es un disco que habla de esta cuestión del viaje al interior y del movimiento, de buscar no estancarse, no quedarse paralizado por situaciones o personas que generan miedo o tristeza, que te detienen, seguir explorando tu camino, tu potencial, de mantenerse en constante descubrimiento”, menciona.

En ese sentido, el cantante ubica a los conciertos, como el que Reyno ofrecerá el 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC, como espacios de catarsis y convivencia que también percibe amenazados por las redes sociales, a las que atribuye parte del distanciamiento entre las personas.

“Tenemos que pelear porque no se pierda el contacto humano, vivimos una era en la que todo mundo está muy en su viaje, se ha perdido el contacto real, orgánico, vulnerable, ya no sabes en qué creer y en qué no porque ves cosas todo el tiempo en todos lados”, añade Jean.

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