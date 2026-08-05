México vive un furor por todo lo que suene a k-pop o k-dramas, pero hay una industria que quiere abrirse espacio y demostrar que Asia es mucho más que Corea del Sur o Japón.

“Allá también tenemos nuestros grupos de pop y una gran industria de entretenimiento; estamos conscientes que la primera en todo esto es la china, seguida de la coreana, porque hay mucha inversión de esos países aquí, pero la siguiente ola asiática va a ser la tailandesa”, considera Kannika Kakandee, directora de la Oficina de Comercio Tailandesa en México.

Para lograr que esto suceda, la también ministra de Asuntos Internacionales de Tailandia organizó, junto con productores de aquel país, el primer networking entre empresarios de ambos países, llamado Sawasdee México, que se llevó a cabo ayer en un hotel de la colonia Nápoles.

“Las culturas mexicana y tailandesa son muy similares, están muy orientadas a la familia, por eso un drama tailandéss tiene mucho potencial para conectar con el público de aquí”.

Según explicó Kakandee, este primer encuentro y networking, que acercó a empresarios, casas productoras, directivos, etcétera, mexicanos y tailandeses, tiene varios objetivos iniciales, entre ellos, otorgar licencias de contenidos como películas y series hechas en Tailandia.

“Nos encantaría que hubiera distribución en los canales más populares de México, ya que sabemos que muchos jóvenes puede que vean producciones tailandesas en aplicaciones o en línea pero lo que buscamos es distribuir y dar licencias del contenido creado en Tailandia pero en los medios de mayor distribución en este país”.

[Publicidad]

Con coproducciones

Si la llegada de las primeras producciones tailandesas llegara a dar buenos resultados, el siguiente paso de este plan de apertura de mercado en México es la realización de coproducciones entre ambos países, además de la suma de más compañías de entretenimiento.

En esta primera edición de Sawasdee México, la Oficina de Asuntos Comerciales de Tailandia invitó a las siguientes casas productoras: Hollywood (Thailand), M Studio, RS Multimedia, T&B Media Global, Starhunter Entertainment, Mandeework, Mojo Muse Management, Themework Studio, Studio on Fire, Bright Venture, Hollywood Queen, Kongthup Production, ASA Studio, One 31 y Brite Now.

“Las producciones tailandesas tienen cuatro puntos fuertes: talento, locaciones, producción y post producción, y eso es a lo que le dieron prioridad las compañías aquí presentes”, añade la ministra.

[Publicidad]

A sus espaldas, se realizaban mesas de trabajo, donde desde temprano las empresas explicaban a los interesados qué infrastructura tenían para comenzar a trabajar.

Así como en países de Asia, Japón, Corea del Sur y China, los contenidos de sus películas y series van desde el terror hasta el drama; la oferta que tiene preparada para México Sawasdee se enfoca en drama y romance.

Las historias de amor tienen un mercado grande entre los jóvenes mexicanos, por eso buscamos que este género fuera lo primero en llegar”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.