Ecatepec, Méx.— Al menos 50 menores de distintos grados quedaron sin lugar en la escuela primaria Benito Juárez, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, colonia Benito Juárez tercera sección.

Las autoridades educativas del Estado de México propusieron reubicarlos en planteles alejados de sus domicilios, en la parte baja de la Sierra de Guadalupe, lo que genera costos de transporte y dificultades de acceso, sobre todo en temporada de lluvias, expusieron padres de familia, por lo que solicitaron ampliar la matrícula.

Las inscripciones del ciclo escolar vigente dejaron fuera a 50 niños. “Están enviando a menores de otras zonas a nuestra escuela y a madres de familia que participamos en la creación de la escuela nos dejan fuera”, indicaron.

Los padres de familia colocaron pancartas en el plantel con los mensajes: “Las autoridades niegan el derecho a la educación a nuestros hijos” y “Queremos un lugar para nuestros hijos”. También criticaron la falta de respuesta de la supervisión escolar y de la subdirección regional.

Tanto la primaria Benito Juárez como el preescolar Margarita Maza de Juárez surgieron para ofrecer alternativas educativas a los menores de la comunidad.

La primaria atiende a 500 alumnos en el turno matutino y 300 en el vespertino, con límite oficial de 25 alumnos por grupo. El plantel reportó capacidad para 30 alumnos por salón por mejoras del programa La Escuela es Nuestra.

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