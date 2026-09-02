Ecatepec, Méx.— Con el fin de reforzar las condiciones de seguridad de quienes transitan por las vialidades que conectan con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), implementó el Operativo Plan Emergente AIFA.

La SSEM explicó que así reforzaron la presencia policial en diferentes puntos que abarca las tres subdirecciones de la Coordinación Regional Ecatepec: Zumpango, Ecatepec y Circuito Exterior Mexiquense.

El Operativo Emergente AIFA desplegó un estado de fuerza de 60 elementos y 12 unidades, quienes revisaron 60 camionetas y 47 personas, sin registro de detenciones, informó la policía mexiquense.

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