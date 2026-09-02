Oaxaca.— Integrantes del proyecto Za De Beleguí, que significa en zapoteca nube de estrellas, lanzaron a la estratósfera artesanías de Oaxaca y Puebla a través de un globo estratosférico no tripulado.

Las artesanías oaxaqueñas y poblanas enviadas al espacio cercano son piezas representativas del barro negro y talavera.

Estas piezas de patrimonio cultural material en objetos de investigación fueron sometidos a condiciones físicas espaciales radicalmente distintas a las existentes en la superficie terrestre, explicaron los integrantes del proyecto.

La estratósfera, agregaron, permitió exponer los materiales a condiciones extremas, entre ellas variaciones de temperatura, disminución de la presión atmosférica, radiación ultravioleta, radiación cósmica secundaria, entre otros, con el objetivo de estudiar su comportamiento en un entorno extremo.

“El propósito de la misión no es afirmar que nuestras civilizaciones antiguas desarrollaron sus materiales pensando en el espacio, sino abrir una nueva pregunta científica: ¿qué propiedades tecnológicas pueden encontrarse en materiales creados mediante conocimientos y prácticas ancestrales y que hoy pueden ser estudiados bajo condiciones semejantes a las de un entorno espacial cercano?”.

Tras el vuelo, las piezas fueron recuperadas manteniendo su integridad estructural aparente.

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Las artesanías oaxaqueñas y poblanas enviadas al espacio cercano son piezas representativas del barro negro y talavera. Foto: Especial

De acuerdo con los integrantes del proyecto, el resultado abre una nueva línea de investigación que permitirá realizar caracterizaciones científicas pre y post exposición o lanzamiento, para determinar si las técnicas tradicionales de manufactura pudieron conferirles propiedades particulares de estabilidad y resistencia frente a cambios de temperatura, presión y radiación.

Za De Beleguí, mencionaron, propone una nueva manera de mirar el patrimonio mexicano, no solamente como algo que debe conservarse, sino también como una fuente de conocimiento que puede seguir siendo investigada mediante herramientas científicas y tecnológicas.

“En este sentido, una pieza de barro negro o talavera deja de ser únicamente una artesanía para convertirse también en una cápsula de conocimiento tecnológico ancestral, estableciendo un nexo entre la ingeniería aeroespacial contemporánea, la exploración espacial y las tecnologías materiales desarrolladas por civilizaciones antiguas a lo largo de generaciones”.

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El equipo de este proyecto está conformado por la doctora Mónica Ortiz Álvarez, los ingenieros Nataly Rojas Barlett, Israel Téllez González, Fabio Soria y Enrique Chacón, el maestro Carlos Emmanuel Pizarro Bautista y Diego Emmanuel Santos Zaragoza.

La misión también contó con la colaboración de la Universidad La Salle Oaxaca y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros.

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