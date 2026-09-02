La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su llamado a la sencillez y honestidad al presentar su Segundo Informe de Gobierno no iba dirigido a un político en particular, sino a todos los funcionarios y funcionarias de Morena y de todos los partidos. Aunque advirtió que si un integrante de la Cuarta Transformación no cumple con principios de no lujos, por ejemplo, este será evaluado por el pueblo.

“(Iba dirigido) a todas y a todos, se debe gobernar con humildad, con sencillez, sin extravagancias cercanos al pueblo. Eso es lo que la gente quiere y esos son… o esa es la manera en que debemos comportarnos. Entonces a todas y a todos”, refirió la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, se nombraron casos de funcionarios que se transportan en camionetas blindadas y con escoltas, que asisten a restaurantes caros y compran botellas de vino (en referencia a Andrés Manuel López Beltrán) y de funcionarias que registran viajes a distintas partes del mundo.

Lee también Sin Adán, Andy o Rocha Moya, Sheinbaum lanza: la 4T sigue

Al señalarle que sus llamados a la sencillez han sido en repetidas ocasiones y a pesar de esto se registran casos de funcionarios con conductas estrafalarias, se le preguntó si consideraba que han hecho caso a los principios emanados de la 4T de no privilegios.

“Depende de cada quien, ¿verdad? Es decir, si hay alguna ilegalidad, pues se investiga. Pero si no, es un asunto de cada quien y a cada quien lo evalúa el pueblo. Y sí, la gran mayoría de quienes venimos del Movimiento nos comportamos de esta manera. Quien no lo haga, también el pueblo lo va sancionar electoralmente o de otra manera. Y repito, es para todas y todos los que quieren hacer política. No es solo para los de Morena, así debe ser. Ese es nuestro principio: la justa medianía”, respondió.

[Publicidad]

Durante su Segundo Informe de Gobierno realizado ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad y pidió a políticos conducirse con sencillez y honestidad. También acusó que en gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación los recursos se utilizaban para “excentricidades y lujos”.

Lee también Segundo informe de Sheinbaum asegura que detectó 3 mil 109 casos de huachicol fiscal; fortalece recaudación, dice

“Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad. Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad, se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos, eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación. Y lo digo claro: debe continuar de esa manera”, dijo.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em