Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump", en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Medio Oriente.

"Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como la propia América, (ese nombre) será más 'sexy' que nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Irán y Estados Unidos reanudaron sus ataques después de un mes de pausa. El miércoles, fuerzas iraníes atacaron a aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, al lanzar drones contra Kuwait y Bahréin tras una noche de bombardeos aéreos estadounidenses sobre Irán.

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Funcionarios iraníes afirmaron que uno de los ataques de Estados Unidos contra el país durante la noche alcanzó a un grupo que asistía a una boda, lo que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos.

Los combates se intensificaron después de que Estados Unidos atacó el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, al señalar que Irán planeaba usarlos para disparar minas hacia la vía navegable. Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados en su totalidad.

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Humo emerge del Mayuree Naree, un buque granelero con bandera de Tailandia, tras ser impactado por un proyectil en el estrecho de Ormuz, al norte de Omán, el 11 de marzo de 2026. Foto: AP

Teherán advirtió que aplicará una "nueva estrategia".

"Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos", publicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, en X.

Trump había advertido horas antes de golpes "mucho más duros" si Irán respondía a la ofensiva estadounidense que, según el ejército iraní y los medios estatales, causó 18 muertos.

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Desde que empezó el conflicto, Irán ha usado como palanca de presión su control del estrecho de Ormuz, donde la actividad comercial, salvo en ocasiones puntuales, ha estado bajo mínimos. Por esa vía marítima transitaban antes de la guerra el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron este miércoles que dos petroleros se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.

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