Después de haber presentado su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha sido compleja la relación con el gobierno estadounidense del mandatario Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió “tensión” por la petición que hizo Estados Unidos de 10 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Al ser cuestionada de cuáles han sido los momentos álgidos en lo que va de su gobierno, Sheinbaum respondió: “yo creo que ha sido compleja la relación con Estados Unidos. Hemos buscado una buena relación, pero ha habido momentos de dificultades”. Señaló al gobierno de Trump por los aranceles que se quisieron imponer.

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“Quisieron provocar un momento de tensión también cuando enviaron lo de la extradición o la detención urgente con un motivo de extradición para 10 personas de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia. Pues son momentos de tensión con el gobierno de Estados Unidos, con algunas personas del gobierno de Estados Unidos en las que uno, como lo hemos dicho siempre, pues hay que actuar con mucha razón, con principios y con razón, no con el estómago; corazón, porque hay que tener temple en esos momentos”, expresó.

“Momentos, yo no diría difíciles en términos de que nos han generado un problema mayor, pero sí son situaciones de tensión que la verdad hemos podido salir adelante bastante bien”, comentó.

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La titular del Ejecutivo federal reiteró que disfruta mucho las giras que realiza por los estados de la República porque la llenan de felicidad y energía. Expuso que en su agenda sostiene reuniones con los distintos gabinetes como salud y seguridad, para después seguir con otras reuniones en Palacio Nacional.

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“Tenemos una agenda de trabajo que tiene que ver con los compromisos o las problemáticas que van surgiendo”, declaró la Presidenta.

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