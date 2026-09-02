La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información, sin datos personales, sobre la procedencia de los jóvenes que presentaron examen de admisión, con el objetivo de identificar las regiones del país donde existe mayor demanda de espacios universitarios y determinar dónde es necesario abrir nuevos planteles.

La Mandataria federal explicó que, con estos datos, se buscará conocer de qué entidades provienen los aspirantes que no lograron ingresar a la Máxima Casa de Estudios para orientar la creación de nuevas universidades y ampliar la oferta educativa en las zonas con mayor demanda.

“Queremos saber de dónde vienen los jóvenes que hicieron examen a la UNAM, sin nombres, sin datos personales, para saber dónde está la mayor demanda y dónde necesitamos abrir universidades”, señaló.

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Sheinbaum reconoció la apertura de 2 mil espacios adicionales en la UNAM para el ingreso de jóvenes estudiantes; sin embargo, consideró que la institución todavía puede realizar un mayor esfuerzo de austeridad administrativa para destinar recursos a la docencia y ampliar su matrícula.

“Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia”, afirmó.

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La Presidenta reconoció la autonomía de la Universidad y aclaró que corresponde a sus autoridades tomar las decisiones sobre el manejo de sus recursos. No obstante, recordó que desde hace dos años su gobierno hizo un llamado para reducir los gastos administrativos.

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“La UNAM es autónoma y decide. Nosotros hicimos este llamado de la austeridad republicana hace dos años y la UNAM hizo un primer esfuerzo. Creemos que todavía se puede hacer otro esfuerzo”, sostuvo.

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