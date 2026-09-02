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Este miércoles 2 de septiembre se celebra en México el Día del Cacao y el Chocolate, una fecha dedicaba a reconocer el valor de este delicioso tesoro en la gastronomía mexicana y apoyar a los productores locales, principalmente en Tabasco y Chiapas.
Esta iniciativa fue promovida por la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates y fue proclamada en 2019 por el Senado de la República para celebrarse cada 2 de septiembre, buscando difundir sus beneficios y promover su consumo.
El cacao solo se cosecha dos veces al año. La primera etapa de recolección se realiza el 2 de septiembre, periodo aproximado en el que los cacaoteros recogían sus frutos. Esta cosecha refleja la relación del cacao con las tradiciones mexicanas.
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El cacao es uno de los legados gastronómicos de México, su historia estuvo estrechamente ligada a las civilizaciones mesoamericanas, como la olmeca, maya y mexica, quienes lo consideraban un alimento sagrado, utilizándolo en rituales, como moneda de cambio y aprovechando sus beneficios.
¿Cuáles son los beneficios de consumir chocolate?
Entre sus principales beneficios, el cacao ayuda a regular las funciones cardiovasculares y cerebrales, además de disminuir los niveles de azúcar en la sangre y favorecer la presión arterial y el flujo sanguíneo, debido a la presencia de óxido nítrico y favonoides.
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Los componentes del cacao liberan neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y brindan energía. El chocolate también estimula la circulación de la sangre en el área el cerebro que promueve la memoria y previene el envejecimiento celular y los procesos degenerativos.
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De acuerdo con María del Carmen Iñárritu, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, los chocolates amargos y semiamargos ofrecen mayores beneficios para la salud, tanto física como anímica, estimulando la producción de serotonina y endorfinas.
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Además, algunos productores de chocolate indican que el cacao contiene fibra y sustancias que reducen los niveles de colesterol. También es bueno para la salud digestiva e ideal para la piel, ya que contiene antioxidantes que ayudan a reducir los procesos de envejecimiento prematuro.
¿Cómo consumir el chocolate?
Actualmente, el cacao se consume no solo a través de las barras de chocolate o dulces, sino también mediante platillos y bebidas tradicionales, como el mole, el pozol o el champurrado. Al consumirlo, es mejor elegir chocolates que tengan un buen porcentaje de cacao, del 70% a 85%.
Diversos expertos sugieren limitar el consumo diario entre 10 y 20 gramos de cacao puro, lo que equivale a una o dos onzas de chocolate, dentro de una dieta equilibrada y variada.
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