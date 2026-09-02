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Monterrey. – Un hombre señalado por su probable participación en la desaparición y asesinato de una familia en Zapopan, Jalisco, fue detenido en Ciénega de Flores, Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León identificó a Alejandro “N”, quien fue localizado sobre la carretera General Zuazua–Marín, como resultado de un operativo de inteligencia realizado mediante la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil.
El hombre contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con los hechos ocurridos en julio de 2025, en Zapopan.
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La captura se concretó después de que las autoridades de Jalisco y Nuevo León intercambiaran información para establecer la ubicación y los desplazamientos del objetivo, lo que permitió identificarlo y localizarlo en territorio neolonés.
Tras su captura, Alejandro “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para cumplir el mandamiento judicial y continuar con el procedimiento correspondiente.
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El detenido fue trasladado al estado Jalisco donde se determinará su situación jurídica.
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