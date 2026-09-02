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Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante, que establece un marco de cooperación técnica y estratégica en materia de exploración y producción de hidrocarburos.
Las dos empresas ya tienen experiencia trabajando juntas. En marzo, último reporte disponible, reportaron un avance de 50% en el proyecto Trion en el Golfo de México para extracción de crudo en aguas profundas y esperan obtener el primer barril de crudo en 2028.
Trion se encuentra a 2 mil 500 metros de profundidad, a unos 180 kilómetros (km) de la costa mexicana y a 30 km al sur de la frontera marítima entre México y Estados Unidos.
Fue descubierto en 2012 por Pemex. BHP Petroleum adquirió una participación en 2017 que posteriormente pasó a formar parte de la cartera de Woodside en 2022.
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¿En que consiste el acuerdo entre Pemex y Woodside?
El Memorando de Entendimiento, suscrito por la directora general ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, contempla el intercambio de conocimiento técnico, experiencias y mejores prácticas de la industria de petróleo y gas, así como la identificación y evaluación conjunta de oportunidades de colaboración en actividades de exploración y extracción.
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“A través de este acuerdo, ambas empresas podrán analizar, desarrollar y, en su caso, ejecutar de manera conjunta proyectos integrales en materia de exploración y producción de hidrocarburos, aprovechando sus capacidades, experiencia y conocimiento técnico”, de acuerdo con un comunicado de Pemex.
Con la suscripción del memorándum, Pemex y Woodside Energy fortalecen su relación y amplían su marco de colaboración para evaluar nuevas oportunidades de desarrollo en el sector de hidrocarburos, afirma el comunicado.
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Por parte de Pemex asistieron el Director de Exploración y Extracción y la Subdirección de Exploración y Extracción por contratos y asociaciones.
Mientras que por Woodside Energy participaron el Vicepresidente para Trion, la Vicepresidenta de Operaciones de Asuntos Corporativos, el Director de Asuntos Corporativos México y el Vicepresidente y Jefe de Gabinete.
mcc
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