La película de la popular franquicia de videojuegos Street Fighter lanzó un nuevo tráiler interactivo en la plataforma de YouTube, que promete revivir la nostalgia de los jugadores y calentar motores para su estreno el próximo 15 de octubre.

Dirigida por Kitao Sakurai y producida por Paramount Pictures y Capcom, esta cinta estará ambientada en 1993. La historia está protagonizada por los luchadores Ryu y Ken Masters, interpretados por los actores Andrew Koji y Noah Centineo.

El avance fue presentado este martes en las pantallas de Shinjuku Yunika Vision en Tokio, como parte del World Warrior Tour en Japón. Además del elenco oficial, en el evento estuvo presente el director del videojuego, Takayuki Nakayama.

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El elenco de Street Fighter visitó Japón como parte del World Warrior Tour. Foto: X @ParamountMexico

¿Cómo acceder al avance interactivo?

Este adelanto permite a la audiencia interactuar con las secuencias del avance al presionar diversos patrones de botones, combinanando ataques y realizando combos letales para vencer a su oponente en la arena de pelea.

La demostración incluye una máquina recreativa virtual estilo arcade, donde tendrás que utilizar un joystick y varios botones de golpes para armar tus ataques y probar tus habilidades en el universo del juego para obtener una puntuación perfecta.

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La dinámica viene acompañada de un modo de exploración al finalizar cada partida, en el cual podrás divertirte encontrando objetos secretos y easter eggs.

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The new Street Fighter trailer just dropped. But wait… the trailer is a GAME you can play on YouTube.



🕹️https://t.co/rvgq0FWtYu pic.twitter.com/SDp5NlU5FB — Street Fighter 6 (@StreetFighter) September 1, 2026

La cinta, que tendrá una duración de 1 hora y 48 minutos, seguirá a los luchadores Ryu y Ken Masters, quienes se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa Chun-Li, interpretada por Callina Liang, los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros, donde terminarán involucrándose en una mortal conspiración.

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El reparto también contará con la participación de Jason Momoa como Blanck, Joe Anoa'i como el maestro Akuma, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Son Sauvage y Curtis Jackson "50 Cent" como Balrog.

Finalmente, el elenco de Street Fighter llegará a la Ciudad de México como parte del World Warrior Tour, la gira internacional de Paramount Pictures y Legendary Entertainment promocionar la cinta.

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