Tras el asesinato con arma de fuego de un hombre en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, ayer martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó hoy la detención de cuatro presuntos involucrados en el homicidio.

A los sospechosos se les detuvo en posesión de más de 60 dosis de aparente droga y un arma de fuego y cartuchos útiles; uno de ellos tiene registró de ocho ingresos a penales por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y robo en distintas modalidades.

La SSC indicó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur reportaron el ataque ocurrido en el cruce de las calles Filipinas y Emperadores y ahí los oficiales se entrevistaron con un ciudadano quien informó que una persona descendió de un vehículo color rojo y sin mediar palabras disparó en contra de un ciudadano.

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“Tras realizar trabajos de inteligencia, seguimiento y del monitoreo de las cámaras de videovigilancia del lugar, los uniformados observaron que la zona de movilidad de los posibles agresores era en calles de la colonia Portales Norte, donde implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles”, detalló.

En uno de sus recorridos de seguridad en el cruce de la calle Azores y la avenida Municipio Libre, en la colonia Portales, en la misma alcaldía, notaron a cuatro personas que coincidían con las características físicas de los posibles responsables, quienes de manera inusual manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de estupefacientes.

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“Por lo anterior, los efectivos policiales se aproximaron a los sujetos quienes, al notar la presencia policial, abordaron un vehículo color rojo con negro y huyeron del sitio, sin embargo rápidamente los alcanzaron metros más adelante y en apego con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un arma de fuego corta color negro con un cargador y 13 cartuchos útiles, además de 24 bolsitas que contenían una hierba verde similar a la marihuana, 25 dosis de un polvo similar a la cocaína, nueve bolsitas son una sustancia parecida al crystal, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo en el que viajaban”, narró.

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Derivado de los hechos, los policías detuvieron a los cuatro hombres de 27, 32, 39 y 48 años de edad, les leyeron su cartilla de derechos constitucionales y junto con los objetos y el vehículo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información se supo que el detenido 48 años de edad tiene ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2008 y 2026 por Delitos contra la salud, Portación de arma de fuego y Robo en distintas modalidades.

Mientras que el de 32 años cuenta con un ingreso al mismo Sistema por Delitos contra la salud en 2026 y una presentación al Juez Cívico por Ingresar a zonas restringidas.

LL