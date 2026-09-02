Culiacán. - Frente a Ciudad Universitaria fue asesinado a balazos una persona joven que se presume esperaba un autobús urbano. Sus atacantes, que viajaban en un motocicleta, lograron huir de la zona pese a que las fuerzas federales mantienen operativos continuos en esa parte de la ciudad.

Las autoridades no han dado a conocer si la víctima era estudiante ya que el asesinato se cometió en una parada de autobuses que se ubica a un costado del panteón de la colonia la Lima, en la avenida Universitarios, en uno de los accesos centrales a Ciudad Universitaria.

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El joven que fue privado de la vida de varios disparos vestía un pantalón de mezclilla de color azul, camisa y zapatos negros, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y casquillos percutidos.

Las detonaciones de las armas de fuego causaron temor entre decena de estudiantes de diversas facultades, los cuales buscaron refugio en el interior de las aulas, los elementos del ejército que ejercen rondines en el Jardín Botánico que se encuentra frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa efectuaron un operativo.