Culiacán. - Sobre la avenida Gutierrez Najera, el director de Protección Civil de Mazatlán, Oscar Osuna Tirado, fue víctima de un atentado a balazos. El reporte inicial señala que este fue herido junto con otro empleado, por lo que las autoridades de seguridad y las fuerzas federales iniciaron la búsqueda de los atacantes.

El funcionario que viajaba en una camioneta oficial en compañía con otro empleado fue interceptado por personas armadas, los cuales les dispararon en varias ocasiones, por lo que los cuerpos de auxilio que llegaron al lugar les brindaron asistencia y los trasladaron a un hospital.

Las autoridades municipales de Mazatlán no han emitido un pronunciamiento sobre este atentado contra el titular de Proteccin Civil del puerto, Osuna Tirado, y un compañero, cuyo nombre no se ha dado a conocer.