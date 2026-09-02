Tapachula, Chiapas.- Dos pescadores que se encontraban desaparecidos en altamar desde el pasado lunes, fueron localizados, uno en estado grave y el otro sin vida, la mañana de este miércoles por sus compañeros.

De acuerdo a informes, Víctor Andrés Solís de 30 años de edad, y su padre Saraín Solís Fuentes salieron a realizar sus actividades de pesca la tarde del pasado lunes y debieron regresar la mañana del martes.

Los hombres zarparon de la comunidad pesquera bahía de Paredón, ubicada en el municipio de Tonalá, a 224 kilómetros de esta localidad; a bordo de una embarcación conocidas como canoa con un motor de 15 caballos de fuerza.

Lee también Atacan a balazos al Director de Protección Civil de Mazatlán; implementan operativo para localizar a los responsables

Sin embargo, al no regresar a tierra la mañana del pasado martes, sus familiares alertaron a sus compañeros y las autoridades de su desaparición, por ello; activaron operativos de búsqueda en la zona marítima de esa localidad costera.

La mañana de este miércoles, los pescadores fueron localizados, lamentablemente Saraín fue localizado sin vida, en tanto que Víctor fue trasladado al hospital Juan C. Corzo para recibir atención médica debido a las condiciones de salud en que fue encontrado.

[Publicidad]

Mientras tanto, las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance en altamar, donde desafortunadamente una persona falleció.

LL