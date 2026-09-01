Uno de cada dos estudiantes en México termina la primaria sin comprender lo que lee y 74% de quienes presentan dificultades de lectura en tercer grado no consigue superar ese rezago al llegar a tercero de secundaria, alertaron Mexicanos Primero y Fondo Alternativa.

Durante la presentación del Compromiso por la Comprensión Lectora en México y el lanzamiento de la campaña “Comprender lo cambia todo”, las organizaciones señalaron que 47% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.

La presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez del Mercado, explicó en conferencia de prensa que la estimación de que la mitad del alumnado concluye la primaria sin comprender lo que lee proviene del Banco Mundial. Aclaró que no existen datos actualizados para México y consideró que el indicador pudo empeorar después de la pandemia.

Lee también En pleno regreso a clases, sujetos armados irrumpen en primaria de Tlaxcala; roban aproximadamente 60 mil pesos de cuotas escolares

“Hay un rezago educativo silencioso que está instalado en el país y es el que tiene que ver con los aprendizajes que tienen y deben suceder dentro de la escuela”, advirtió.

Sostuvo que existen aprendizajes mínimos que no son negociables, como la comprensión lectora, el pensamiento matemático y el pensamiento científico.

[Publicidad]

“Si no comprende lo que lee una niña o un niño a la edad de los 10 años, estamos en una condición global que se llama pobreza de aprendizaje”, señaló.

Indicó que más de 35 millones de estudiantes forman parte del sistema educativo mexicano, por lo que el reto no se limita a garantizar que terminen la primaria, la secundaria o el bachillerato, sino que adquieran las competencias académicas básicas necesarias para continuar aprendiendo.

Otro de los datos presentados indica que quienes leen con fluidez tienen mayores posibilidades de concluir la educación media superior. Los materiales de la campaña también señalan que 57% de las y los estudiantes mexicanos alcanza el nivel mínimo para entender lo que lee.

[Publicidad]

Lee también Desmañanados y emocionados regresan a clases

Vázquez del Mercado destacó que las cifras no significan que ningún estudiante aprenda, sino que cerca de la mitad permanece rezagada. “Hay muchos que sí lo logran, pero nos falta la otra mitad”, expresó.

Informó que la estrategia fue presentada la semana pasada al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y que Mexicanos Primero concentrará sus esfuerzos durante el ciclo escolar 2026-2027 en impulsar la comprensión lectora.

[Publicidad]

Dijo que el titular de la SEP recibió favorablemente la propuesta, pero señaló que el reto es conseguir que la comprensión lectora se convierta en una prioridad no solamente en las oficinas gubernamentales, sino dentro de las aulas.

También pidió a la dependencia federal publicar información que permita contrastar las cifras y conocer los resultados de las evaluaciones diagnósticas y de los ejercicios integradores de aprendizaje.

Recordó que el sistema educativo está compuesto por 32 sistemas estatales, más de 2 mil municipios y alrededor de 252 mil escuelas, por lo que llamó a sumar los esfuerzos de autoridades, docentes, familias, empresas y organizaciones sociales.

[Publicidad]

Adelantó que el 8 de septiembre se publicarán los resultados de PISA y destacó que México cumplirá 25 años de participación en esa prueba, lo que permitirá observar trayectorias generacionales e identificar las consecuencias a largo plazo de la insuficiente inversión en la primera infancia.

Lee también “Con miedo de que todo sea nuevo”; Mía y Dante, niños nacidos en pandemia, viven su primer día de clases

Expuso que el Compromiso por la Comprensión Lectora fue construido durante más de un año y medio con la participación de especialistas, docentes, investigadores, organizaciones y fundaciones.

[Publicidad]

Entre sus cinco principios se encuentran reconocer que el derecho a aprender no es negociable, colocar a la infancia como una etapa decisiva, asumir la comprensión lectora como una responsabilidad compartida, utilizar evidencia para orientar las decisiones y conjuntar distintas voces y experiencias.

Por su parte, la presidenta de Fondo Alternativa, Georgina López Guerra, informó que el compromiso pretende conseguir que todas las niñas y niños de 10 años en México comprendan lo que leen para 2030.

Para alcanzar esa meta, las organizaciones plantearon desarrollar habilidades desde la primera infancia, de manera que el alumnado llegue al final de cuarto de primaria con capacidad de comprensión lectora; movilizar a la sociedad; fortalecer la formación docente; garantizar el acceso equitativo a materiales y experiencias de lectura, y contar con evaluaciones que permitan medir los avances.

[Publicidad]

“Cuarto de primaria ya es muy tarde si empezamos ahí”, advirtió López Guerra, quien destacó que las habilidades necesarias deben desarrollarse desde los primeros años de vida.

Lee también Lanzan "ABC de las emociones" para atender bienestar socioemocional de adolescentes; distribuirán 16 millones de guías

Sostuvo que la falta de comprensión lectora no afecta únicamente el aprendizaje, sino que profundiza el rezago educativo y repercute en el bienestar socioemocional, la interpretación del entorno y las posibilidades futuras de empleo y desarrollo personal y profesional.

Explicó que leer no equivale solamente a decodificar palabras. Comprender implica abstraer el significado y la relevancia de un texto, además de utilizar esa información en la vida cotidiana.

“Quien no comprende lo que lee difícilmente comprende las matemáticas, difícilmente comprende las ciencias, la historia y todas las otras áreas de aprendizaje”, afirmó.

La presidenta de Fondo Alternativa señaló que la comprensión lectora es una habilidad fundacional porque el aprendizaje es acumulativo. A mayor lectura, vocabulario, cultura y contexto, explicó, aumentan las posibilidades de comprender el mundo, mientras que quienes se rezagan se alejan progresivamente de los niveles esperados.

Recordó que, de acuerdo con PISA 2018, apenas uno de cada 10 estudiantes de 15 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pudo distinguir una opinión de un hecho dentro de un texto narrativo.

Consideró que este dato resulta particularmente alarmante frente al crecimiento de la inteligencia artificial, las redes sociales y la llamada posverdad, debido a que cada vez es más difícil distinguir si una imagen o un texto es verdadero, quién lo produjo y de dónde proviene.

Lee también Regresan a clases 28 millones de estudiantes; Sheinbaum encabeza ceremonia cívica en secundaria de la CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc