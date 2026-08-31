El gobierno federal puso en marcha la estrategia nacional “ABC de las emociones”, dirigida principalmente a adolescentes, con el objetivo de fortalecer su bienestar socioemocional, prevenir problemas de salud mental y mejorar la comunicación en las escuelas y las familias.

En la conferencia matutina, Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, explicó que la estrategia tendrá un enfoque preventivo, comunitario y territorial, con acciones en escuelas de todo el país.

“Es una estrategia nacional, es una estrategia muy completa, que atiende particularmente a estar en el centro de nuestra preocupación, las y los jóvenes de 14 a 18 años, los adolescentes, las adolescentes”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza La Mañanera del Pueblo en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas”, ubicada en Avenida Dr. Río de la Loza. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Durante la ceremonia por el inicio del ciclo escolar, Rodríguez Mora destacó que uno de los principales objetivos será fortalecer los lazos de comunicación, la convivencia escolar y familiar, así como abordar el impacto que tienen las redes sociales y los dispositivos electrónicos en las emociones de los jóvenes.

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“Hay una cuestión adicional que hoy es muy importante, que es cómo nos comunicamos a través de las redes sociales, cómo nos relacionamos con los dispositivos y cómo eso afecta nuestro bienestar emocional, para bien, pero también hay que tener mucho cuidado que puede ser para mal”, indicó.

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Como parte de la estrategia, el gobierno federal distribuirá 16 millones de materiales: 7.5 millones de guías para estudiantes, 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras, y un millón para docentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza La Mañanera del Pueblo en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas”, ubicada en Avenida Dr. Río de la Loza. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Las guías incluyen contenidos sobre qué es la salud mental, cómo identificar y cuidar las emociones, cómo cuidar a otras personas y reconocer cuándo es necesario pedir ayuda. También contemplan ejercicios para realizar de manera individual, en casa o en el salón de clases.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza La Mañanera del Pueblo en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas”, ubicada en Avenida Dr. Río de la Loza. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Otro de los apartados aborda la relación de los adolescentes con las tecnologías digitales, particularmente situaciones en las que el uso excesivo del teléfono puede provocar ansiedad, afectar el sueño o modificar la manera en que se relacionan con otras personas.

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Rodríguez Mora explicó que el material también plantea que el bienestar emocional no es únicamente un asunto individual, sino colectivo.

“Cuidarnos es un acto colectivo. Estar bien significa estar bien con otros y en comunidad”, afirmó.

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Una hora a la semana en las aulas

La estrategia contempla que en tercero de secundaria y durante todo el bachillerato se destine una hora semanal a la formación socioemocional, espacio en el que se utilizarán las guías y diversas actividades didácticas y lúdicas.

La subsecretaria detalló que las escuelas contarán con ejercicios adicionales para trabajar distintos temas dependiendo de las necesidades de los estudiantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que estos espacios permitirán que los jóvenes puedan hablar sobre situaciones que les generan tristeza, preocupación o angustia.

“Si nos sentimos tristes, si nos sentimos preocupados y tenemos un problema en casa, si nos da angustia o que al ver durante muchas horas las redes sociales, todo lo que nos provoca algún problema en nuestras emociones, los lunes vamos a poder platicar en el salón de clases”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza La Mañanera del Pueblo en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas”, ubicada en Avenida Dr. Río de la Loza. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

La Mandataria consideró que la adolescencia es una etapa de cambios físicos, mentales y sociales que requiere acompañamiento.

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“La adolescencia es un periodo en donde cambian muchas cosas. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, cambia nuestra relación con las personas y todo eso debemos platicar”, expresó.

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Sheinbaum agregó que el uso de redes sociales y teléfonos celulares representa un factor adicional que debe ser abordado con los adolescentes.

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“Ahora con las redes sociales y el teléfono celular, pues tiene un impacto todavía mayor en la forma en que nos relacionamos con las personas”, dijo.

Entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas en las escuelas del país con madres, padres y personas cuidadoras, con la intención de involucrarlos en el acompañamiento emocional de los adolescentes.

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