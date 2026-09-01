Tlaxcala.- El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 en Tlaxcala se vio marcado por un hecho violento en el barrio de Chalma, municipio de Chiautempan, donde un grupo de sujetos armados irrumpió en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” y despojó a integrantes de la sociedad de padres de familia de aproximadamente 60 mil pesos en efectivo, correspondientes a cuotas escolares.

El asalto ocurrió alrededor del mediodía del lunes 31 de agosto. De acuerdo con los reportes policiales, durante la mañana los padres de familia aportaron las cuotas escolares y una vez reunidos dentro de la misma institución serían trasladados a una institución bancaria por el tesorero del Comité de Padres de Familia, Levi N., y Elizabeth N.

Ambos integrantes se encontraban a bordo de un vehículo compacto estacionado sobre las canchas escolares y se disponían a salir de las instalaciones; sin embargo, cuando el intendente abrió la puerta principal para permitirles la salida, varios sujetos irrumpieron en el plantel. Uno de ellos habría portado un arma de fuego, mientras que otro utilizó un mazo para romper uno de los cristales del automóvil.

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Los agresores presuntamente amagaron a las personas que se encontraban en el lugar y despojaron a Elizabeth N. del dinero. Durante el atraco, la mujer fue golpeada y posteriormente presentó una fuerte crisis nerviosa, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Según los informes policiales, los responsables huyeron a bordo de un vehículo de color blanco. En medio de la huida, los sujetos también habrían arrebatado la mochila a un estudiante que se encontraba en el lugar, hecho que incrementó la indignación y preocupación entre padres de familia y personal educativo.

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Tras el reporte del asalto al Servicio de Emergencias 911, elementos de las policías Municipal y Estatal implementaron un operativo en la zona para tratar de localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

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Cuestionan manejo de las cuotas escolares

El asalto también generó reclamos entre algunos padres de familia, quienes señalaron que previamente habían planteado la posibilidad de utilizar transferencias o depósitos bancarios para el pago de las cuotas escolares, con el propósito de evitar el manejo y traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

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Según los inconformes, dicha propuesta no habría prosperado porque tanto directivos escolares como integrantes del Comité de Padres de Familia determinaron que los recursos fueran aportados en efectivo.

Ante ello, algunos tutores cuestionaron si los delincuentes pudieron haber contado con información previa sobre la cantidad de dinero reunida y el momento en que sería trasladada. Hasta ahora no existe confirmación oficial de que alguna persona vinculada con la escuela haya proporcionado información a los responsables, por lo que esta posibilidad deberá ser investigada y sustentada mediante pruebas.

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Personal directivo del plantel informó que se realizarían las acciones correspondientes para presentar la denuncia ante la autoridad ministerial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala será la instancia encargada de investigar el robo, determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar y localizar a los responsables y establecer, en su caso, cómo obtuvieron información relacionada con el dinero.