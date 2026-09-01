Emocionados por iniciar un nuevo ciclo escolar, en medio de bostezos y la desmañada, cientos de miles de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el Valle de México regresaron a las aulas.

Desde temprana hora, en hogares de la Ciudad de México y el Estado de México, este lunes 31 de agosto, inició la actividad, buscar el uniforme que “perdieron de vista” durante varias semanas de descanso e incluso comprar en la papelería algunos de los productos que hacían falta para surtir la lista escolar, fueron algunos pendientes que provocaron retrasos para llegar al primer día de regreso a la realidad.

“Estoy muy emocionada de regresar a la escuela, pero lo que me cuesta más trabajo es levantarme temprano porque ya me había acostumbrado a iniciar el día a las 10:00 de la mañana y ahora tengo que madrugar a las 5:30 de la mañana para estar lista”, contó Abril, estudiante de tercero de secundaria.

Cientos de miles de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresaron a las aulas en el Valle de México. Foto: Camila Ayala/ Cuartoscuro

“Significa un caos y buen de relajo, es un día especial para los niños porque ya les hacía falta. Mi hijo están contento por regresar otra vez, espero que así siga todo el ciclo escolar, contó Arlet Santiago Jaramillo.

En los planteles hubo presencia de policías para vigilar el regreso a clases, pero también para agilizar la circulación alrededor de estos sitios.

En la mayoría de las escuelas se colocaron letras de colores y después de la ceremonia cívica se les motivó a los alumnos para hacer de este regreso a las aulas un momento feliz, especialmente para los pequeños de primero de preescolar y primaria, quienes temerosos y con lágrimas en los ojos se despidieron de sus padres.

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