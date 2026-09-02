[Publicidad]
Ya sea por falta de tiempo, por su precio accesible o simplemente por el antojo, las sopas instantáneas se han convertido en una opción recurrente para muchas personas. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les ha realizado un Estudio de Calidad.
Aquí, la dependencia analizó distintas marcas para comparar su contenido nutrimental y verificar que la información presentada en sus etiquetas cumpliera con la normatividad vigente.
¿Cuáles fueron las mejores evaluadas? Sigue leyendo para saberlo.
¿Qué analizó Profeco en las sopas instantáneas?
Para el análisis, publicado en la Revista del Consumidor de este mes de septiembre, se realizaron 2,037 pruebas y se evaluaron 4 parámetros:
- Contenido neto: se verificó que el producto cumpliera con la cantidad declarada en la etiqueta.
- Aporte nutrimental: una vez preparada la sopa instantánea, se revisó que cumpliera el aporte nutricional y energético necesario para el funcionamiento del organismo.
- Sodio: se determinó la cantidad de dicho mineral, debido a que un consumo elevado y frecuente representa riesgos para la salud cardiovascular.
- Contenido energético: se calculó su aporte calórico total por cada 100 g de producto.
¿Cuáles sopas instantáneas cumplen con el etiquetado?
De un total de 33 sopas instantáneas (9 con sabor a pollo, 3 con camarón, 7 sabor camarón, 5 sabor a res, 1 sabor a birria, 7 picantes y 1 vegetariana), estas fueron las opciones que cumplieron con los criterios establecidos en cada categoría:
Sabor a pollo
- Buldak sabor doble picante
- Buldak sabor picante
- Maruchan instant lunch
- Maruchan ramen
- Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable
- Nissin ramen
- Nissin cup noodles
Con camarón
- Maruchan bowl
- Maruchan instant lunch
- Nissin cup noodles
Sabor a camarón
- Maruchan ramen
- Maruchan ramen con picante
- Maruchan ramen con limón y habanero
- Nissin cup noodles
- Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable
Sabor a res
- Maruchan yakisoba
- Nissin cup noodles
- Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable
- Nissin pasta U.F.O
Sabor birria
- Nissin cup noodles
Picantes
- Nissin ramen Asia
- Nissin ramen hot & spicy
- Ottogi
Leer también Cáele a este festival de Xochimilco con esquites, elotes y más
[Publicidad]
¿Cuáles sopas instantáneas no cumplen con su etiquetado?
Aunque la mayoría de opciones cumplió con los criterios de Profeco, otras sopas instantáneas no obtuvieron los resultados esperados:
Sabor pollo
- A-SHA: no incluye instrucciones de preparación en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto una vez preparado.
- Maruchan pasta rápida Yakisoba: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala 6.1 g por cada 100 g. Profeco encontró que, ya preparada, contiene 8.8 g de grasa.
Sabor a camarón
- Nissin pasta U.F.O. fuego: contiene más grasa de la que declara; su etiqueta señala 8.5 g por cada 100 g, pero Profeco encontró que el producto preparado contiene 9.8 g de grasa.
- Ramen express by chef Woo: no cuenta con instrucciones de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.
Sabor a res
- Ramen Express by Chef Woo: tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.
Picantes
- A-SHA: no cuenta con instrucciones en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.
- Mama, empaque rosa y negro: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala que por cada 100 g aporta 3.29 g de grasa. Profeco encontró que, una vez preparada, tiene 6.9 g de grasa.
- Ramen express by chef Woo: presenta un error en la declaración de azúcares añadidos, además que no incluye instrucciones en español, ni la declaración nutrimental del producto ya preparado.
Vegetariana
- Ramen express by chef Woo: presenta inconsistencias en su contenido neto. El empaque señala 85 g, pero contiene 79.4 g en la información comercial y 78.3 g de contenido neto real. Tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto preparado.
Y tú, ¿ya revisaste la etiqueta de la sopa instantánea que compraste? Antes de pagar, examina su contenido nutrimental para saber si cumple con los criterios establecidos por Profeco.
Leer también Hongo azul: ¿Es comestible? A qué sabe y dónde encontrarlo
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PAN CDMX prepara crítica al Segundo Informe de Brugada; señala desempleo, falta de agua e inseguridad
Espectáculos
George Clooney recibe el León de Oro en Venecia y lanza contundente mensaje contra el miedo y los autoritarios
Universal Deportes
Sebastián Cáceres se despide del América entre lágrimas y nostalgia: El amor que les tengo no se irá
Nación
MC rechaza alianza opositora con el PRI por ser un partido "sin autoridad moral"; "son esquiroles de Morena", revira Alito