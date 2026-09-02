Ya sea por falta de tiempo, por su precio accesible o simplemente por el antojo, las sopas instantáneas se han convertido en una opción recurrente para muchas personas. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les ha realizado un Estudio de Calidad.

Aquí, la dependencia analizó distintas marcas para comparar su contenido nutrimental y verificar que la información presentada en sus etiquetas cumpliera con la normatividad vigente.

¿Cuáles fueron las mejores evaluadas? Sigue leyendo para saberlo.

¿Qué analizó Profeco en las sopas instantáneas?

Para el análisis, publicado en la Revista del Consumidor de este mes de septiembre, se realizaron 2,037 pruebas y se evaluaron 4 parámetros:

Contenido neto: se verificó que el producto cumpliera con la cantidad declarada en la etiqueta.

Aporte nutrimental: una vez preparada la sopa instantánea, se revisó que cumpliera el aporte nutricional y energético necesario para el funcionamiento del organismo.

Sodio: se determinó la cantidad de dicho mineral, debido a que un consumo elevado y frecuente representa riesgos para la salud cardiovascular.

Contenido energético: se calculó su aporte calórico total por cada 100 g de producto.

La mayoría de sopas instantáneas tienen exceso de sodio. Foto: Pexels

¿Cuáles sopas instantáneas cumplen con el etiquetado?

De un total de 33 sopas instantáneas (9 con sabor a pollo, 3 con camarón, 7 sabor camarón, 5 sabor a res, 1 sabor a birria, 7 picantes y 1 vegetariana), estas fueron las opciones que cumplieron con los criterios establecidos en cada categoría:

Sabor a pollo

Buldak sabor doble picante

Buldak sabor picante

Maruchan instant lunch

Maruchan ramen

Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

Nissin ramen

Nissin cup noodles

Con camarón

Maruchan bowl

Maruchan instant lunch

Nissin cup noodles

Sabor a camarón

Maruchan ramen

Maruchan ramen con picante

Maruchan ramen con limón y habanero

Nissin cup noodles

Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

Sabor a res

Maruchan yakisoba

Nissin cup noodles

Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

Nissin pasta U.F.O

Sabor birria

Nissin cup noodles

Picantes

Nissin ramen Asia

Nissin ramen hot & spicy

Ottogi

Consume con moderación las sopas instantáneas. Foto: Pexels

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¿Cuáles sopas instantáneas no cumplen con su etiquetado?

Aunque la mayoría de opciones cumplió con los criterios de Profeco, otras sopas instantáneas no obtuvieron los resultados esperados:

Sabor pollo

A-SHA: no incluye instrucciones de preparación en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto una vez preparado.

Maruchan pasta rápida Yakisoba: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala 6.1 g por cada 100 g. Profeco encontró que, ya preparada, contiene 8.8 g de grasa.

Sabor a camarón

Nissin pasta U.F.O. fuego: contiene más grasa de la que declara; su etiqueta señala 8.5 g por cada 100 g, pero Profeco encontró que el producto preparado contiene 9.8 g de grasa.

Ramen express by chef Woo: no cuenta con instrucciones de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

Sabor a res

Ramen Express by Chef Woo: tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

Picantes

A-SHA: no cuenta con instrucciones en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

Mama, empaque rosa y negro: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala que por cada 100 g aporta 3.29 g de grasa. Profeco encontró que, una vez preparada, tiene 6.9 g de grasa.

Ramen express by chef Woo: presenta un error en la declaración de azúcares añadidos, además que no incluye instrucciones en español, ni la declaración nutrimental del producto ya preparado.

Vegetariana

Ramen express by chef Woo: presenta inconsistencias en su contenido neto. El empaque señala 85 g, pero contiene 79.4 g en la información comercial y 78.3 g de contenido neto real. Tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto preparado.

Y tú, ¿ya revisaste la etiqueta de la sopa instantánea que compraste? Antes de pagar, examina su contenido nutrimental para saber si cumple con los criterios establecidos por Profeco.

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