Esta temporada, las bajas temperaturas nos invitan a disfrutar recetas como los caldos. Y si buscas una versión fuera de lo común, el preparado con carne de gallina es para ti.

Se trata de un platillo distinguido por su carne suave y jugosa, pero que además tiene un valor nutricional destacado. ¿Quieres conocer los beneficios de comerlo? Aquí te los revelamos.

¿Cuáles son los beneficios del caldo de gallina?

Ayuda a los músculos

De acuerdo con la nutricionista Pierina Papadopulos, en un artículo para el blog Salud en Casa, la carne de gallina es fuente de proteínas de calidad y minerales como el hierro.

Ambos nutrientes sirven para mantener el buen funcionamiento de los músculos.

Estabiliza los niveles de colesterol

Al contener selenio, un mineral que participa en diversas funciones del organismo, el consumo de su carne hace que los niveles de colesterol se mantengan estables.

Conserva la temperatura corporal

Siguiendo con la información de la nutricionista, cuando el caldo se consume caliente puede conservar la temperatura corporal. Y simultáneamente, su calor crea un efecto reconfortante en el organismo.

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Apoya la salud intestinal

En un artículo de la nutricionista Karla Leal, publicado en el sitio de divulgación científica Tua Saúde, se indica que el caldo de gallina aporta fibra soluble.

Dicho nutriente contribuye al buen funcionamiento del intestino, permitiendo que haya mayor retención de agua en las heces y se facilite su evacuación. A su vez, esto previene el estreñimiento.

Otro beneficio de la fibra soluble se debe a su contenido de almidón resistente -un tipo de carbohidrato que llega al intestino sin ser completamente digerido-, y sirve para las bacterias buenas del intestino.

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Fortalece el sistema inmunológico

La mayoría de recetas de este platillo incorporan arroz; según la Seguridad Alimentaria Mexicana, además de aportar carbohidratos que generan energía, ese ingrediente contiene vitaminas B y E, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc.

En conjunto, los anteriores nutrientes participan en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

La carne de gallina es más dura que la del pollo. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cómo preparar caldo de gallina?

La preparación del caldo de gallina es similar al elaborado con pollo. No obstante, al tratarse de una carne más dura, requiere una cocción prolongada.

Ingredientes

2.5 L de agua

1/2 gallina cortada en piezas

2 tazas de garbanzos precocidos

2 ramas de apio

1 taza de arroz blanco

1 cebolla mediana

1 cabeza de ajo

1 cucharada de orégano seco

Sal

Pimienta

Cilantro picado

Cebolla picada

Chile en polvo

Limones

Procedimientos

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Coloca el agua en una olla grande y añade la gallina, la cebolla, el ajo, el apio y el orégano; salpimienta y cocina a fuego alto hasta que comience a hervir.

Después, reduce el fuego y cocina durante una hora y media o hasta que la gallina esté suave. Revisa constantemente y quita la espuma que se forme en la superficie.

Pasado el tiempo de cocción, retira del caldo la cebolla, el ajo y el apio;. Y si es necesario, ajusta la sazón.

Luego, incorpora los garbanzos al caldo y cocina durante 10 minutos más para que se integren los sabores.

Apaga el fuego y deja reposar el caldo.

Aparte, cuece el arroz como normalmente lo haces y cuando esté listo, reserva.

Sirve el caldo caliente con una porción de arroz y acompáñalo con cilantro, cebolla, chile en polvo y limón.

Disfruta un caldo de gallina que, además de quitarte el frío, aporta vitaminas, fibra y proteínas para el bienestar de tu cuerpo.

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