La afición del América aún lamenta la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, pero pronto podrá sonreír con el fichaje del español Carlos Álvarez.

Esta mañana en conferencia de prensa, el director técnico del Levante UD, Héctor Rodas, confirmó el traspaso del futbolista de 23 años a las Águilas del América.

" Carlos Álvarez está traspasado al América . Él tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando ya esté todo pues se hará oficial", declaró el estratega de los Granotas.

Lee también América, cerca de cumplir con la Regla de Menores tras un inicio histórico con sus canteranos

El volante ofensivo es considerado una de las joyas del futbol español y de acuerdo con reportes desde el país europeo, Álvarez es de lo mejor en España a nivel juvenil; no se descartaba su salto a un grande.

América habría pagado cerca de siete millones de dólares por el ídolo del Levante, que llegará en las próximas horas a la Ciudad de México para reportar con los azulcrema y ultimar detalles de su contratación.

[Publicidad]

El nuevo atacante americanista ha sido seleccionado nacional en todas las categorías inferiores de la Selección Española hasta la Sub-19. Su principal función es jugar atrás del centro delantero y en ocasiones cargado por la banda derecha.

Con este fichaje, América habrá sumado cuatro refuerzos para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX: Miguel Borja, Edwin Cerrillo y Óscar Perea , los otros elementos que llegaron al Nido para este semestre.

Lee también Guillermo Almada abre la puerta a nuevos fichajes para el América

[Publicidad]