El Parlamento de Nepal aprobó una propuesta especial que declara el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, tras la devastadora riada que arrasó el norte y centro del país del Himalaya dejando más de mil muertos y 4 mil desaparecidos.

La propuesta, presentada por el presidente de la cámara, Dol Prasad Aryal, insta al gobierno a fijar la postura de Nepal en el escenario internacional ante los crecientes riesgos que afronta la región para evitar futuras tragedias.

"Nepal es un país extremadamente propenso a los desastres, vulnerable tanto a las catástrofes naturales como a las provocadas por el ser humano. Su diversidad geográfica, su frágil estructura geológica, un desarrollo no planificado y expuesto a riesgos, unas infraestructuras deficientes, la escasez de recursos y el cambio climático han contribuido a la recurrencia de diversos desastres", señala el texto.

Lee también Nepal y el cambio climático, escribe Darío Ibarra

Más de 500 desastres ocurren en Nepal cada año, causando importantes pérdidas humanas y materiales, según el balance parlamentario.

El presidente de la cámara afirmó que los efectos del cambio climático se llevan debatiendo desde hace décadas, pero que las condiciones cambiantes en el Himalaya requieren una mayor atención internacional.

[Publicidad]

El documento también aboga por pasar de la respuesta tras el desastre a la preparación previa, al señalar que la reciente catástrofe ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia y alerta temprana.

Lee también Buscan en túneles de Nepal a cientos de desaparecidos tras inundación

Nepal pide a turistas no cancelar viajes al país pese a tragedia, "es el momento de venir"

Nepal pidió a los turistas internacionales seguir visitando el país tras la riada de la semana pasadaque ha generado una ola de cancelaciones turísticas que pone en jaque uno de los pilares económicos de la nación.

[Publicidad]

"Si tenía previsto visitar Nepal, este es el momento de venir, no de cancelar. Su visita apoya a las comunidades locales, a los trabajadores del sector turístico, a las empresas y a innumerables familias cuyos medios de vida dependen del turismo", pidió el ministro de Turismo nepalí, Khadak Raj Paudel, en un video.

"Aunque la reciente catástrofe ha afectado a algunas zonas y alterado vidas, la mayoría de los destinos turísticos de Nepal siguen siendo seguros", agregó Paudel.

NEPAL IS CALLING🇳🇵



In an appeal to friends of Nepal, Honourable Culture Tourism and Civil Aviation Minister Khadak Raj Paudel 'Ganess'has called upon travellers to continue visiting Nepal and to stand with the country during this time.



Come and explore the hidden side of Nepal. https://t.co/NfXzp3l1PE — Nepal Embassy, India (@EONIndia) September 2, 2026

Lee también En EU hay menos alumnos extranjeros; temen impacto

[Publicidad]

Operadores turísticos aseguran que las cancelaciones se han disparado a medida que las labores de búsqueda y rescate, que hoy están en su octavo día, revelan la magnitud del desastre.

"Las reservas para el periodo de septiembre a noviembre, la temporada alta de turismo en Nepal, superaban el 90 por ciento. Ahora, ya se ha cancelado el 20 %", explicó a EFE el director general del hotel Dom Himalaya, Mandip Giri, añadiendo que el sector ya venía golpeado por las protestas de la generación Z de 2025 y la guerra en Oriente Medio.

El desastre ha afectado especialmente al lucrativo mercado de peregrinaciones al Kailash Mansarovar, en el vecino Tíbet (China), cuya temporada estaba en pleno apogeo. Las inundaciones afectaron la zona de Rasuwa-Kerung, uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.

[Publicidad]

Labores de rescate en la inundación de Nepal

Lee también Brote de ébola en Congo no da tregua y sigue propagándose rápido; muertes superan las 3 mil

"A pesar del aumento de los costos debido a la inflación y del incremento en las tarifas y cargos por servicios conexos -causado por las tensiones en Asia Occidental (Oriente Medio)- , este año se registró el mayor número de reservas hasta la fecha", afirmó Basu Adhikari, director general de Touch Kailash Travels & Tours, un operador turístico especializado en esta peregrinación.

"Ahora, con el desastre, es posible que el número de visitantes disminuya en la próxima temporada", comentó.

[Publicidad]

La Junta de Turismo de Nepal informó que 583 viajeros extranjeros figuran como desaparecidos en Nepal tras la riada. Los ciudadanos indios constituyen el grupo más numeroso, con 178 desaparecidos, seguidos por 55 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos y 33 británicos, entre otros. EFE

Los ciudadanos indios constituyen el grupo más numeroso, con 178 desaparecidos Foto: Arun SANKAR / AFP)

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

am/mcc