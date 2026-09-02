El brote de ébola en República Democrática del Congo ha matado a más de 3 mil personas entre los más de 6 mil 100 casos confirmados, de acuerdo con los datos ofrecidos por el gobierno el miércoles, mientras la enfermedad se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearla y frenarla.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote ha registrado 6 mil 186 casos confirmados, incluidos 3 mil 007 fallecimientos desde que se declaró una emergencia sanitaria mundial a mediados de mayo. Sigue siendo el brote de ébola de más rápido crecimiento jamás registrado.

Las últimas semanas se ha registrado un repunte de los contagios, con dos nuevas zonas sanitarias afectadas la semana pasada en Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que en el resto de las provincias afectadas. El virus se ha propagado ya a seis provincias.

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Vista de un centro de tratamiento de ébola. Foto: EFE

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron el martes en un reporte que los esfuerzos para contener el virus “seguían por debajo de los objetivos de respuesta establecidos” y que el rápido de la enfermedad en muchas zonas de salud indica una “expansión descontrolada del brote”.

Los trabajadores sanitarios están luchando en condiciones difíciles y se han declarado en huelga en múltiples ocasiones para exigir el pago de sus salarios.

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La enfermedad ha seguido propagándose rápidamente por varios motivos, incluyendo el conflicto en la región oriental del país donde se concentra el brote, los ataques contra trabajadores de la salud, la alta movilidad de los mineros y una infraestructura sanitaria inadecuada.

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La reanudación de las clases en medio del episodio también ha despertado temores acerca de la transmisión en las aulas.

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El gobierno inició la distribución de la vacuna Ervebo a los sanitarios de primera línea en Kisangani (Foto: EFE / Yann Libessart)

La Organización Mundial de la Salud apuntó que el brote va camino de superar al más letal registrado nunca, el que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016 y que mató a 11 mil personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África manifestaron que el brote podría ser tres veces mayor que el número de casos registrados, ya que la vigilancia y el rastreo de contactos siguen siendo deficientes. A pesar de ello, este se ha convertido ya en el brote de ébola más letal en el país.

No hay vacuna ni tratamiento aprobado para el raro virus Bundibugyo, causante del brote actual. Actualmente hay un par de vacunas en desarrollo.

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La semana pasada, el gobierno inició la distribución de la vacuna Ervebo a los sanitarios de primera línea en Kisangani, en la región nororiental de Tshopo. Ervebo ha ayudado a combatir brotes previos de la enfermedad y, según la OMS, podría ofrecer cierta protección.

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