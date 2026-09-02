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Ankara, 2 sep (EFE).- Diez marineros están desaparecidos tras la colisión de dos barcos comerciales turcos en el mar de Mármara, en Turquía, informaron este miércoles las autoridades del país eurasiático.
Según el gobernador de la provincia de Estambul, los dos barcos, ambos bajo bandera turca, chocaron en la madrugada del miércoles a unas 18 millas náuticas (unos 33,3 kilómetros) al sur de la localidad de Silivri.
Mientras que uno de los barcos, el Alsu, apenas sufrió daños, las autoridades han perdido contacto con el otro, el Tugberk Imamoglu, y su tripulación de 10 personas, lo que hace temer que se haya hundido, aunque este extremo aún no está confirmado, indicó la cadena de noticias turca NTV.
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Numerosas embarcaciones de la Guardia Costera y también helicópteros de rescate fueron enviados al lugar del accidente, donde la profundidad del agua alcanza los mil metros.
El mar de Mármara, situado entre las partes europea y asiática de Turquía, conecta el mar Negro con el mar Egeo mediante el Bósforo y los Dardanelos.
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