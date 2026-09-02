Pemex dio a conocer que vendió este martes el barril de crudo en 89.26 dólares, su mayor cotización desde el pasado 23 de julio, cuando se exportó por arriba de 90 unidades.

La mezcla mexicana de exportación se elevó 9.3% y ligó cuatro jornadas de avances.

El crudo nacional ganó de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio se elevó 5.2% y finalizó en 90.22 dólares, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, el llamado Brent, terminó en 94.65 unidades, 4.6% más que el lunes.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, explicó que los petroprecios subieron debido a que las nuevas tensiones en Medio Oriente generaron preocupación por interrupciones en los flujos de energéticos a través del Estrecho de Ormuz, ya que diversos funcionarios han dicho que esperan que el conflicto se prolongue durante meses.

“Ajustamos al alza nuestro pronóstico para el precio promedio del Brent de 81.1 a 85.5 dólares en 2026 y para 2027 lo proyectamos en 72.3 desde 71.5. En consecuencia, elevamos nuestro pronóstico para la mezcla mexicana a 76.5 y 64.3 desde 72.6 y 63.6, respectivamente”, explicó Anciola.

Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo acumula un repunte de 66.5% o 35.64 dólares desde que comenzó 2026.

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La cotización promedio del hidrocarburo nacional yace en 79.52 en lo que va del año, por arriba de los 54.9 que la Secretaría Hacienda proyectó en los Criterios Generales de Política Económica 2026 que presentó en septiembre del año pasado.

El precio actual también supera los 77.30 que la dependencia pronosticó en los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que publicó a principios de abril.

Al igual que la mezcla mexicana, el WTI alcanzó su mayor cotización desde el pasado 23 de julio, luego de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que “las fuerzas estadounidenses comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”.

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