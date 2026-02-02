Más Información

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Ven en CNDH ente ausente y al servicio del gobierno

Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec

Tras 11 años, el tren interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Un elefante mató el lunes a un en el parque nacional de Khao Yai, la tercera persona que muere de este mismo animal, anunciaron responsables del parque.

El turista, de 65 años y originario de la provincia de Lopburi, paseaba con su esposa cuando fue pisoteado hasta morir por un llamado Oyewan, indicó a AFP el jefe del parque nacional, Chaiya Huayhongthong.

Su esposa logró escapar cuando los guardas del parque asustaron al paquidermo, según la misma fuente.

“Es la tercera persona que mata Oyewan”, declaró el jefe del parque, y explicó que el animal podría ser responsable de otros fallecimientos aún no esclarecidos.

Según Chaiya las autoridades se reunirán el viernes para decidir el destino del animal. “Probablemente, decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento”, afirmó, sin más detalles.

En enero, un elefante mató a una turista española mientras lo bañaba en un santuario del sur de .

Desde 2012, los elefantes salvajes han causado la muerte de más de 220 personas en Tailandia, incluidos turistas, según el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora.

El número de elefantes salvajes en Tailandia pasó de 334 en 2015 a cerca de 800 el año pasado, lo que llevó a las autoridades a administrar vacunas anticonceptivas a las hembras para controlar una población en rápido crecimiento.

