Un elefante mató el lunes a un turista tailandés en el parque nacional de Khao Yai, la tercera persona que muere víctima de este mismo animal, anunciaron responsables del parque.

El turista, de 65 años y originario de la provincia de Lopburi, paseaba con su esposa cuando fue pisoteado hasta morir por un elefante llamado Oyewan, indicó a AFP el jefe del parque nacional, Chaiya Huayhongthong.

Su esposa logró escapar cuando los guardas del parque asustaron al paquidermo, según la misma fuente.

“Es la tercera persona que mata Oyewan”, declaró el jefe del parque, y explicó que el animal podría ser responsable de otros fallecimientos aún no esclarecidos.

Según Chaiya las autoridades se reunirán el viernes para decidir el destino del animal. “Probablemente, decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento”, afirmó, sin más detalles.

En enero, un elefante mató a una turista española mientras lo bañaba en un santuario del sur de Tailandia.

Desde 2012, los elefantes salvajes han causado la muerte de más de 220 personas en Tailandia, incluidos turistas, según el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora.

El número de elefantes salvajes en Tailandia pasó de 334 en 2015 a cerca de 800 el año pasado, lo que llevó a las autoridades a administrar vacunas anticonceptivas a las hembras para controlar una población en rápido crecimiento.

