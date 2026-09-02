La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, derrotó este miércoles a la rusa Polina Iatcenko (n.160) por 6-1 y 6-1 en solo 53 minutos para avanzar a la tercera ronda del 'grande' neoyorquino.

Sabalenka, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2024 y 2025, busca revalidar por tercer año consecutivo su título en Nueva York para defender el número uno del mundo, que ostenta desde hace 98 semanas seguidas y que tiene amenazado por la kazaja Elena Rybakina.

Iatcenko, por su parte, debutaba en un 'grande' tras superar la fase previa y alcanzó la segunda ronda después de derrotar en su estreno a la mexicana Renata Zarazúa.

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Sabalenka ganó el partido al resto, con el sexto 'break', en su segunda bola de partido.

La bielorrusa ha tenido una temporada difícil tras perder la final en Australia. En Roland Garros cayó eliminada en cuartos de final y en Wimbledon en cuarta ronda. Además, no ha tenido un buen inicio en la gira de pista dura con salidas en Toronto y Cincinnati.

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La tercera ronda parece otro trámite asequible para Sabalenka, la bielorrusa se medirá a la uzbeka Kamilla Rakhimova, 92 del mundo.

Sabalenka no cae en la segunda ronda de un 'grande' desde 2020, precisamente en Nueva York, con 23 victorias consecutivas en esta ronda de los 'Grand Slam'.