Camilo Séptimo dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, “Honas”, tecladista de la banda y a quien le fue arrebatada la vida de manera trágica.

Esta tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo, sin vida, del músico en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Junto a él, también se encontraban los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una de sus trabajadoras.

Aunque en un inicio los integrantes de la agrupación decidieron guardar silencio ante lo sucedido; ahora, y a través de las redes sociales, compartieron unas emotivas palabras.

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A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de "Honas", a quien describieron como un hermano.

"Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribieron.

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Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos y también fue víctima del multihomicidio.

Además, reconocieron el trabajo de las autoridades del Estado de México para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido; sin embargo, se negaron a entrar en detalles.

Jonathan fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y por más de 10 años dedicó su vida a que su música inundara cada escenario del país.

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Los músicos finalizaron con una breve frase en la que plasmaron el cariño, la admiración y el profundo respetos que sentían por la familia de su amigo:

“En memoria de Honas, su esposa, Ana Paula, y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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