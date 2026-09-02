Antes de llenar recintos como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, Camilo Séptimo fue una de las bandas más importantes de la escena independiente gracias a su propuesta alternativa combinada con letras sobre el amor y la nostalgia.

La banda inició su historia a mediados de 2013, cuando Manuel “Coe” Mendoza, Erik Vázquez y Jonathan “Honas” Meléndez llevaron su amor por la música al siguiente nivel. Comenzaron tocando en foros pequeños y escenarios universitarios, pero pronto su música llegó a millones de oídos.

En ese recorrido, "Honas" fue mucho más que uno de los músicos de la banda. Como tecladista, compositor y productor, ayudó a darle forma al sonido de Camilo Séptimo, particularmente a través de los sintetizadores que se convirtieron en una de las señas de identidad del grupo.

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De la escena independiente a los grandes escenarios

La agrupación comenzó a trabajar en sus primeras canciones cuando sus integrantes todavía estaban vinculados a la escena independiente. En 2014 llegó “Maya”, su primer EP, el cual funcionó como sirvió como muestra de una propuesta que con el tiempo se volvería más ambiciosa.

Tres años después apareció “Óleos”, álbum que terminó de consolidarlos. Después vendrían “Navegantes”, “Ecos”, “Jardín de las almas” y “Mapas”, producciones con las que fueron ampliando tanto su sonido como el alcance de sus presentaciones.

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El nombre de la banda nació como una broma relacionada a Camilo Sesto; sin embargo, el español nunca definió la música de la agrupación. Con el paso de los años, Camilo Séptimo construyó una identidad muy distinta, asociada más con el rock alternativo, el pop electrónico y una estética propia.

¿Qué pasó con Jonathan “Honas” Meléndez?

La tarde de este miércoles, la agrupación vivió uno de sus peores momentos cuando se confirmo la muerte de “Honas”. El cuerpo del tecladista fue encontrado en un inmueble de Atizapán de Zaragoza, junto a los restos de su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Los primeros reportes indicaron como probable móvil un intento de robo, pero las investigaciones apenas están iniciando. Hasta este momento ya hay dos detenidos, entre ellos Diego Sebastián “N”, señalado como socio del músico.

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Con la muerte del músico, Camilo Séptimo pierde a uno de los tres músicos que estuvieron al frente del proyecto desde sus inicios y que contribuyeron a construir el sonido que acompañó a la banda durante más de una década.

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