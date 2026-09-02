La tristeza y la indignación se hicieron presentes entre los fans de Camilo Séptimo luego de que se confirmara el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista, compositor y uno de los fundadores de la banda.

La madrugada de este miércoles, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza; junto él también estaban los restos su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Ante la tragedia, las redes sociales de la agrupación se llenaron de mensajes en los que sus seguidores, amigos y colegas lamentaban lo ocurrido y expresaban su solidaridad.

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Sin embargo, el llamado que más se repitió entre los comentarios fue el de justicia; y es que, los usuarios exigen a las autoridades que la muerte del tecladista y su familia no quede impune.

"Justicia para Jonathan", "Estoy con ustedes y espero se haga justicia pronto", "Solidaridad para la familia y que se haga justicia", "Justicia para Jonathan. Mucha fuerza", "Es una noticia impactante, cruda y tristísima. Vuelta alto Jon, gracias por tantísimo", "Que se haga justicia, estamos con ustedes", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

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Músicos como Raymix y la banda St. Mangata, también reaccionaron a la muerte de "Honas", como era conocido. Hasta el momento, ni el grupo ni ninguno de sus integrantes se ha pronunciado al respecto.

Mientras tanto, el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ya hay dos detenidos.

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