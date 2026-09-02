Pachuca. - Localizan sin vida a dos hombres al interior de un domicilio ubicado en el camino que conduce de la comunidad de San Miguel del Vidal a Napateco, en el municipio de Tulancingo, estado de Hidalgo. De acuerdo a las autoridades las víctimas presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego.

La Procuraduría de Justicia de esta entidad, dio a conocer que se recibió el reporte sobre estos hechos, por lo que se realizó una inspección en la vivienda, donde, al arribar, los agentes de seguridad localizaron a dos hombres con heridas de arma de fuego.

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Al realizar la inspección corroboraron que ambos no contaban ya con signos vitales. Además de que se señaló que se trataba de un par de hermanos.

De igual manera se indicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de este doble homicidio, en tanto que el lugar quedó acordonado para la intervención del personal ministerial y pericial.

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