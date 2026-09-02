Culiacán, Sin. - Ante la solicitud de Movimiento Ciudadano de que se convoque al suplente del diputado local, Sergio Torres Félix, que permanece en recuperación de las heridas que sufrió en un ataque a balazos hace siete meses, la familia del legislador convaleciente pidió respeto a sus derechos y muestras de solidaridad por su situación.

Los miembros de la familia de Torres Félix, quien en enero pasado, cuando fue víctima de un ataque armado, junto con su compañera diputada Elizabet Montoya, la cual sufrió una lesión grave en uno de sus ojos, esgrimieron que los hechos se dieron en medio de un contexto de violencia y él estaba al frente del Partido Movimiento Ciudadano.

Su hija Melissa pidió a los miembros de la LXV mantener los derechos de su padre como diputado local, ya que está vivo, convalece de las graves lesiones que sufrió y no ha presentado ninguna solicitud de licencia temporal o definitiva.

La hija del diputado de MC pidió a la LXV que mantenga los derechos de su padre, ya que está vivo y convaleciente. 02/09/2026. | Foto: Especial.

La joven expuso que el ingreso mensual que se le cubre como diputado local les ayuda a sufragar los gastos de su recuperación, por lo que esperan que este pueda superar las lesiones pronto y se pueda reintegrar a sus actividades, tanto políticas como legislativas.

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Hizo mención de que el atentado a balazos del que fue víctima fue cuando él se encontraba en funciones como líder estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, por lo que consideran injusto que se solicite la incorporación de su suplente para ocupar su curul, dejando desprotegido, no solo en lo económico, sino con su investidura.

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La joven Melissa comentó que conoció que en forma reciente la representación estatal del Partido Movimiento Ciudadano y la diputada Elizabet Montoya, quien también sufrió el acto de violencia, se presentaron en el Congreso a solicitar que se convoque al suplente de su padre, Sergio Torres.

En enero pasado fue víctima de un ataque armado, junto con su compañera diputada Elizabet Montoya. 02/09/2026. | Foto: Especial.

El pasado 28 de enero de este año, Torres Félix y su compañera del grupo parlamentario, Elizabet Montoya, solicitaron salir del Congreso del Estado, ya que tenían que viajar a la Ciudad de México a una reunión con la cúpula de su partido.

A escasos minutos de abandonar el recinto parlamentario y dirigirse a sus oficinas, por la avenida conocida como el malecón viejo, fueron atacados a balazos. Sus escoltas lograron repeler el ataque, por lo que ambos diputados heridos, por separado, fueron llevados a distintos hospitales.

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JACL/cr