Estados | 02-09-26 | 18:33 |

Culiacán, Sin. - Ante la solicitud de de que se convoque al suplente del diputado local, Sergio Torres Félix, que permanece en recuperación de las heridas que sufrió en un a balazos hace siete meses, la familia del legislador convaleciente pidió respeto a sus derechos y muestras de solidaridad por su situación.

Los miembros de la familia de Torres Félix, quien en enero pasado, cuando fue víctima de un , junto con su compañera , la cual sufrió una lesión grave en uno de sus ojos, esgrimieron que los hechos se dieron en medio de un contexto de violencia y él estaba al frente del Partido Movimiento Ciudadano.

Su hija Melissa pidió a los miembros de la LXV mantener los derechos de su padre como diputado local, ya que está vivo, convalece de las graves lesiones que sufrió y no ha presentado ninguna solicitud de licencia temporal o definitiva.

La hija del diputado de MC pidió a la LXV que mantenga los derechos de su padre, ya que está vivo y convaleciente. 02/09/2026. | Foto: Especial.
La hija del diputado de MC pidió a la LXV que mantenga los derechos de su padre, ya que está vivo y convaleciente. 02/09/2026. | Foto: Especial.

La joven expuso que el ingreso mensual que se le cubre como diputado local les ayuda a sufragar los gastos de su recuperación, por lo que esperan que este pueda superar las lesiones pronto y se pueda reintegrar a sus actividades, tanto políticas como legislativas.

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Hizo mención de que el atentado a balazos del que fue víctima fue cuando él se encontraba en funciones como líder estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, por lo que consideran injusto que se solicite la incorporación de su suplente para ocupar su curul, dejando desprotegido, no solo en lo económico, sino con su investidura.

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La joven Melissa comentó que conoció que en forma reciente la representación estatal del Partido Movimiento Ciudadano y la diputada Elizabet Montoya, quien también sufrió el acto de violencia, se presentaron en el Congreso a solicitar que se convoque al suplente de su padre, Sergio Torres.

En enero pasado fue víctima de un ataque armado, junto con su compañera diputada Elizabet Montoya. 02/09/2026. | Foto: Especial.
En enero pasado fue víctima de un ataque armado, junto con su compañera diputada Elizabet Montoya. 02/09/2026. | Foto: Especial.

El pasado 28 de enero de este año, Torres Félix y su compañera del grupo parlamentario, Elizabet Montoya, solicitaron salir del Congreso del Estado, ya que tenían que viajar a la Ciudad de México a una reunión con la cúpula de su partido.

A escasos minutos de abandonar el recinto parlamentario y dirigirse a sus oficinas, por la avenida conocida como el malecón viejo, fueron atacados a balazos. Sus escoltas lograron repeler el ataque, por lo que ambos diputados heridos, por separado, fueron llevados a distintos hospitales.

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JACL/cr

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