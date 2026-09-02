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La alcaldía Coyoacán puso en marcha las jornadas gratuitas de detección de cáncer de mama, en alianza con FUCAM; gracias a estos estudios, se ha logrado salvar un sinnúmero de vidas.
En esta sexta edición de “Coyoacán Contigo en la Detección y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”, el alcalde Giovani Gutiérrez, acompañado por Fernando Guisa, fundador y presidente vitalicio de FUCAM, señaló que en la alcaldía tienen como prioridad preservar la integridad, prosperidad y salud de las y los coyoacanenses.
“Seguimos a la vanguardia, haciendo frente a un importante tema de salud pública y beneficiando directamente a las mujeres que más lo necesitan”.
“Sumado a esta acción, redoblamos esfuerzos para continuar eliminando barreras y acercando la salud a las y los coyoacanenses”, añadió.
Acompañado de directoras y directores de la alcaldía y de vecinas y vecinos, el alcalde destacó la importancia de esta alianza para acercar servicios de salud a las mujeres.
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Como parte de esta sexta edición, se realizarán mil 200 mastografías gratuitas a mujeres de 40 años y más. Este año se llevarán a cabo 20 jornadas en distintas colonias de la demarcación, con el propósito de acercar este servicio de detección oportuna a las mujeres de Coyoacán.
Fernando Guisa subrayó la importancia de que las mujeres aprovechen las jornadas gratuitas para realizarse una mastografía y detectar oportunamente cualquier anomalía.
“Aquí en Coyoacán no les cuesta porque desde un principio la alcaldía hizo de su bandera luchar por las mujeres coyoacanenses y ayudar a mantenerlas libres de cáncer de mama. Por eso insistimos: mujeres, háganse su mastografía”, indicó.
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María Luisa Guisa, directora general de FUCAM, destacó que por sexto año consecutivo Coyoacán suma esfuerzos con la fundación para generar conciencia sobre el cáncer de mama y acercar acciones concretas de prevención y detección oportuna a las mujeres de la demarcación.
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JACL/cr
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