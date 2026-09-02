Metrópoli | 02-09-26 | 15:15 |

La audiencia inicial por el , que se llevaría a cabo este miércoles, fue diferida para el mes de octubre, luego de que una de las personas imputadas, con doble nacionalidad, solicitara .

En la audiencia llevada a cabo este miércoles, una de las 8 personas físicas, además de 3 morales, que se busca imputar por alguna responsabilidad en la aquel 5 de abril de 2025, solicitó asistencia del , confirmaron las defensas de las familias de los dos fotógrafos, a la salida de los juzgados de la colonia Doctores.

El abogado de la familia de Miguel Rojas, -una de las dos víctimas-, Edwin Alan Piñón, explicó que ante la solicitud "se le tiene que girar un oficio al consulado para que designe a una persona del país de origen y que le pueda dar esta asistencia consular".

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Asimismo, en la reunión, la defensa de la familia de la fotógrafa Berenice Giles, la segunda víctima, informó al juez que han llegado a un acuerdo reparatorio con las empresas relacionadas, aseguró el abogado Edwin Alan Piñón.

"La representación jurídica de la familia Giles informó al juez de control que ya llegaron a un acuerdo reparatorio específicamente de los daños causados a su familia; eso implica que el proceso por cuanto hace a Berenice Giles va a concluir, posiblemente".

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La audiencia por la muerte de los dos fotógrafos que cubrían el festival Axe Ceremonia se retomará el próximo 14 de octubre.

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