La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que para finales de 2026 se entregarán los "Pasos UTÓPICOS", es decir, los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan que, hasta el momento, continúan en obras.

En el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría destacó que, en conjunto con el Jardín Flotante, conformarán un espacio novedoso en el que se ofrecerán servicios públicos y actividades culturales, deportivas y recreativas.

De acuerdo con la Sobse, los pasos a desnivel tendrán acceso a actividades culturales, deportivas, educativas y económicas, que forman parte del Sistema de Cuidados Públicos. Se prevé la instalación de una sala de las infancias, para niñas y niños de 4 a 12 años; un comedor popular, con costo de 11 pesos.

Lavanderías populares gratuitas; talleres El Reto es Cuidar, para promover la corresponsabilidad doméstica; servicios de rehabilitación; espacios de cuidado personal; un área de las Siemprevivas con orientación psicológica, así como una Casa de Día y una Casa de las 3Rs o de los Cuidados.

Los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan que, hasta el momento, continúan en obras. | Foto: Archivo. Santiago Cadena/El Universal

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Entre los nuevos equipamientos habrá gimnasio urbano; juegos pintados en el piso como avioncito, stop y serpientes y escaleras; costales de box y domis para la práctica de defensa personal de mujeres; un sensor de sentadillas; bicicletas fijas para recargar celulares; cabinas antiestrés y de aislamiento sonoro, así como galerías mundialistas.

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Dos pasos se encuentran listos

EL UNIVERSAL publicó el pasado 15 de agosto que, a casi 11 meses de que se anunció la renovación de los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan en el marco del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, ya están listos dos de los 12 prometidos.

En un recorrido se constató que en los dos espacios concluidos —cercanos al Metro San Antonio Abad— trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios terminaron la instalación de infraestructura. Dicho material consta de láminas rosas y moradas, cuya estructura cubre las escaleras; los obreros se dedican a realizar trabajos de soldadura. El 11 de agosto pasado, Servicios Metropolitanos confirmó que los dos bajopuentes están próximos a reabrir.

Los pasos a desnivel abiertos, limpios, iluminados y con vigilancia son los ubicados en Calzada San Antonio Abad y su cruce con Alfredo Chavero y Calle José María Roa Bárcenas. Sin embargo, también se observaron diez pasos a desnivel cerrados.

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JACL/cr