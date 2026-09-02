Luego de que se terminó la extensión de la prueba piloto para el Servicio de Transporte Individual Sustentable (SiTIS), en la que participaron tres empresas, Lime, Jet y Whoosh —con mil unidades cada una—, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que dio cinco días más para que retiren los scooters en renta de las calles.

No obstante, en un recorrido, EL UNIVERSAL pudo constatar que los monopatines de las tres empresas privadas continúan en calles de la Ciudad de México, pese a que tenían hasta el día de ayer para operar en tres alcaldías de la capital.

Sobre la calle Coruña, a un costado del Metro Viaducto, aún se encuentran las unidades de Lime; aunque a unas cuadras, en el parque Las Américas, donde era un punto de renta de los monopatines, ya no se encontraron.

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Más adelante, sobre Calzada de Tlalpan, en su cruce con la calle Antonio Solís, las unidades siguen en la calle. En este punto, los monopatines de Lime parecen estar apagados, aunque los de Jet y Whoosh se veían con las luces prendidas, en servicio normal.

En la calle Manuel Flores, a un costado del Metro San Antonio Abad, sigue la presencia de los monopatines de Whoosh, los cuales están atascados en lodo, por las lluvias recientes.

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Aunado a ello, en las apps de Whoosh, Jet y Lime (que oferta Uber) continúan ofreciendo el servicio de scooters.

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Las zonas en las que se puede viajar es en el Centro Histórico, así como en las colonias Doctores, Roma, Condesa y hasta en Viaducto Piedad y Portales Sur.

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La Semovi detalló que tras la prueba piloto el servicio de monopatines se brindó en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Durante los 60 días de la prueba se realizaron 117 mil viajes que tuvieron una duración promedio de 15 a 20 minutos, en los que se recorrieron entre 800 metros y hasta 2.4 kilómetros de distancia.

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Los datos de viajes, recorridos y distancias de la extensión del permiso aún son cuantificados.

“Con esta prueba los usuarios pudieron acercarse a centros de transporte masivo para elegir otra alternativa, ya que por sus características sólo pueden circular en vías secundarias y para viajes cortos”, expuso ayer la secretaría.

Adelantó que realizará el análisis de los datos obtenidos de la prueba piloto y la viabilidad de que puedan quedarse como una opción de micromovilidad en la Ciudad, que ya se encuentra establecida en la Ley de Movilidad de la capital.

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“Nosotros tenemos que hacer una evaluación —de hecho, ya la tenemos— de si continúa este programa que ya está establecido en la Ley de Movilidad. No es algo nuevo, pero ver bajo qué condiciones y qué beneficios tendría la Ciudad”, dijo este lunes el titular de Movilidad, Héctor Ulises García.

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