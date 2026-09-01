La alcaldía Cuauhtémoc entregó la rehabilitación de una cancha de Futbol en Tlatelolco, tercera sección, lo cual beneficiará a aproximadamente a 3 mil niños y jóvenes.

En las canchas se realizaron trabajos de pintura en los muros y en la herrería, así como una rehabilitación de la reja perimetral y un aplanado en la zona de gradas, según explicó la demarcación en un comunicado.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que la recuperación de espacios públicos continuará en distintas colonias de la zona, ya que el objetivo es que las instalaciones que utiliza la comunidad estén en mejores condiciones.

Leer también Tras 4 horas de bloqueo, comerciantes ambulantes de la Alameda liberan avenida Juárez; no aceptan lineamientos de reordenamiento

La alcaldía Cuauhtémoc entregó la rehabilitación de una cancha de futbol en Tlatelolco 01/09/2026 | Foto: Cortesía Alcaldía Cuauhtémoc.

“Seguimos recuperando espacios, llueva truene o relampaguee vamos a estar aquí, canchas nuevas, deportivos, casas de cultura, no se crean los chismes, las mentiras, lo único que hacemos es recuperar espacios para la comunidad, Renace Cuauhtémoc”, apuntó durante la entrega del espacio.

Agregó que esta rehabilitación fue posible por alianzas entre la alcaldía, la sociedad civil y sector privado, con el objetivo de recuperar espacios que son utilizados por los vecinos de la demarcación.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticiasmás relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr