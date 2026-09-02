El caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano dio un nuevo giro este tarde, luego de que se reportara la detención del productor por desacato.

De acuerdo con información confirmada por EL UNIVERSAL, la captura ocurrió alrededor de las 18:13 horas en la Ciudad de México y está relacionada con una orden emitida por una jueza del Tribunal Superior de Justicia.

La noticia ocurre a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara culpable a De Llano por daño moral en contra de Sokol, y que éste se negara a cumplir con las medidas de reparación ordenadas, las cuales incluían una disculpa pública y el pago de la indemnización.

Lee también Luis de Llano es arrestado por 15 horas; incumplió sentencia que lo obliga a ofrecer disculpa pública a Sasha Sokol

Para entender cómo es que el caso llegó hasta este punto es necesario regresar a 2022, cuando Sokol denunció públicamente al productor por abuso.

En ese entonces, la exTimbiriche cuestionó a De Llano por las declaraciones en las que aseguraba que sostuvieron una relación romántica cuando ella tenía 14 y él 39; y es que para Sasha esa experiencia estuvo marcada por el abuso de poder.

[Publicidad]

Meses después, en julio de 2022, Sokol presentó una demanda civil por daño moral. El proceso no buscaba una condena penal, sino que se reconociera judicialmente el daño que le provocaron tanto aquella relación como las declaraciones posteriores del productor.

El primer fallo contra Luis de Llano

En mayo de 2023, un jueza de la Ciudad de México resolvió a favor de Sokol y dictaminó diversas medidas de reparación, entre ellas una indemnización económica y una disculpa pública.

El productor impugnó la decisión y el caso continuó en los tribunales. En septiembre de ese mismo año, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia y estableció nuevas obligaciones para De Llano, entre ellas tomar un curso de sensibilización y abstenerse de referirse públicamente a Sokol.

[Publicidad]

El caso llegó a la Suprema Corte

Luis de Llano llevó el litigio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un juicio de amparo. Uno de los puntos centrales de su defensa estaba relacionado con la prescripción, pues los hechos habían ocurrido décadas antes.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte negó por unanimidad el amparo y dejó firme la sentencia civil. Con ello, De Llano quedó obligado a cumplir la sentencia en su contra.

El fallo también marcó un precedente a favor de las víctimas delitos sexuales infantiles, pues reconoció que no había prescripción para reclamar daños por la vía civil.

[Publicidad]

El incumplimiento de De Llano

Aunque la resolución de la SCJN fue definitiva, el caso no terminó ahí. Durante 2026, Sasha señaló públicamente que Luis de Llano no había cumplido con todas las medidas ordenadas.

En junio, al cumplirse un año del fallo, la cantante afirmó que el productor continuaba sin ofrecer la disculpa pública así como el pago de la indemnización, mismo que sería donado a una organización.

En agosto, el propio De Llano volvió a hablar del tema y reconoció que la disculpa pública seguía pendiente.

[Publicidad]

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

Según los reportes, De Llano fue detenido por negarse a cumplir las obligaciones que permanecían pendientes.

El productor deberá permanecer 15 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "San Fernando", por desacato.

Lee también Sasha Sokol exhibe que Luis de Llano no ha ofrecido disculpa pública tras sentencia de la Suprema Corte