Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), informó que obtuvo la vinculación a proceso de Estrellita “M”, por el delito de Violencia Familiar Equiparada, en agravio de Dafne.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, después de que el Representante Social presentara datos de prueba suficientes que presumen la participación de la imputada en los hechos ocurridos en el interior de una institución educativa privada en Ciudad Madero, donde presuntamente ejerció actos de violencia en contra de la adolescente.

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La autoridad judicial también impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Estrellita “N” es una de las cuatro personas que se encuentran en el penal de Altamira, por el caso de Dafne Zapata Quintos, quien falleció el 16 de julio de este año.

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