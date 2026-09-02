La suspensión escalonada de las líneas que no han cumplido con el Registro Obligatorio de Celulares en México al vincular su número a la CURP, ya es una realidad a la que se están enfrentando miles de usuarios de telefonía móvil.

Tras la prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las personas cuyo número celular termine en 0 y 1, fueron las primeras en experimentar la suspensión temporal del servicio hasta cumplir con la normativa que busca reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones al confirmar la identidad de los clientes para proteger sus cuentas y reducir delitos de extorsión.

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Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi número con terminación 2?

De acuerdo con el calendario publicado por la CRT, los números celulares con terminación 2, tienen hasta el miércoles 15 de septiembre para completar su registro sin excepciones. Esto aplica para cualquier persona que cuente con una línea activa en México, sin importar la compañía telefónica con la que tenga contratado el servicio.

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Calendario CRT. Foto: Especial

¿Qué pasa si no registro mi número?

De acuerdo con las autoridades, una vez que venza el plazo correspondiente a cada número, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles dentro de 72 horas pasando la fecha límite para los usuarios que no hayan vinculado su número

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Cabe mencionar que durante la suspensión, únicamente podrán realizarse llamadas de emergencia y el servicio será restablecido una vez que el usuario complete el registro, ya sea en la página de la compañía o, en cualquier centro de atención.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones exhorta a usuarios a realizar la vinculación telefónica. (01/09/26) Foto. iStock

Guía paso a paso para registrar tu línea

Para completar el trámite es necesario ingresar al portal oficial de la compañía telefónica con CURP y una identificación oficial vigente a la mano, además del número celular que será vinculado.

y una a la mano, además del número celular que será vinculado. El sistema solicitará una validación de identidad mediante la cámara del teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.

mediante la cámara del teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla. Posteriormente, se debe capturar una imagen de la credencial por ambos lados para verificar la autenticidad del documento.

por ambos lados para verificar la autenticidad del documento. Al finalizar, el usuario recibirá una confirmación del registro y la línea quedará vinculada correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos antes de la fecha límite.

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