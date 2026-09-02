Uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk inició su proceso de producción para ser lanzado a la venta de forma unitaria en el 2027, se trata de Tesla Optimus, el robot humanoide capaz de ayudar en labores domésticas.

La compañía de Musk describe a Tesla Optimus como “un amigo humanoide” que puede realizar diferentes actividades sencillas y repetitivas como recoger paquetes de la puerta, regar las plantas, limpiar la cocina y mucho más, marcando un nuevo paso en el desarrollo de la robótica.

La empresa apunta a producirlos a gran escala y que con su llegada al mercado, los robots se conviertan en una nueva línea de negocio.

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Optimus es el nuevo robot humanoide de Tesla. FOTO: TESLA

¿Cuánto costará el Tesla Optimus?

El robot humanoide utiliza la misma tecnología de los automóviles autónomos de Tesla, afinando sus capacidades con piernas, brazos y articulaciones. Por lo que se espera que los beneficios que brinda el asistente sean realmente avanzados.

De acuerdo con algunas declaraciones de Musk, se espera que el Tesla Optimus se comercialice por un precio unitario de entre $20,000 y $30,000 mil dólares.

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Optimus will be the biggest product ever



Let that sink in pic.twitter.com/J9p4K4bkNC — Optimus (@Optimus_RH) September 2, 2026

Lanzan polémico anuncio de Tesla Optimus

A pesar de que el lanzamiento oficial aún no cuenta con una fecha programada, para aumentar las expectativas del público, la compañía compartió un anuncio de Tesla Optimus donde el robot aparece ayudando en las tareas del hogar, abriendo la puerta, paseando al perro, recibiendo paquetes y haciendo jardinería, levantando gran revuelo entre los usuarios con referencias a películas de ciencia ficción.

Optimus is going to change the world



The biggest product ever coming soon pic.twitter.com/ARzVmeHAJo — Optimus (@Optimus_RH) August 31, 2026

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