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Con la Leagues Cup disputando su etapa decisiva y con cuatro equipos mexicanos aún en la pelea por el título, la Liga MX realizó ajustes en el calendario de las jornadas 7 y 8 del Apertura 2026 para facilitar la participación de los clubes involucrados en el torneo binacional.
Debido a esta situación, los compromisos de Toluca, León, América y Monterrey fueron reprogramados, dando prioridad a su actividad en una competencia que reúne a los mejores representantes de la Liga MX y la MLS.
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A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Liga MX dio a conocer las nuevas fechas y horarios de los encuentros modificados. Los cambios en la Jornada 7 también impactan a Puebla, Pumas, Xolos y Querétaro, mientras que para la Fecha 8 se ajustó el duelo entre Atlético de San Luis y León, como parte de la reorganización del calendario.
ASÍ LOS NUEVOS HORARIOS DE LOS JUEGOS
- Pumas vs León | 10 de septiembre | 21:00 - J7
- Puebla vs Toluca | 15 de septiembre | 19:00 - J7
- América vs Xolos | 28 de octubre | 21:00 - J7
- Querétaro vs Monterrey | 14 de noviembre | 17:00 - J7
- León vs Atlético de San Luis | 14 de septiembre | 19:00 - J8
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