Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Pobladores de 17 comunidades asentadas en la zona de Los Chimalapas, integrantes del Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa, marcharon este miércoles en esa cabecera municipal para exigir respeto a sus derechos agrarios.

Los cientos de manifestantes advirtieron que no permitirán que los desalojen como amenazan sus vecinos de poblados focalizados en territorio oaxaqueño desde antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un comunicado afirmaron que la acusación de los comuneros chimalapas que afirman que los integrantes del Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa se encuentran en sus tierras, ha significado amenazas, desalojos y quema de clínicas, edificios públicos y hasta personas muertas, pero han carecido de pruebas sólidas porque se basan nada más en testimonios falsos.

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Los denunciantes marcharon con mantas y pancartas, del parque Bicentenario al parque central y frente a la alcaldía de Cintalapa, donde subrayaron que, derivado de las amenazas de sus vecinos, las comunidades de la zona buscaron refugio en los tribunales federales y el gobierno de Chiapas.

Sin embargo, enfatizaron que no han encontrado apoyo a sus demandas "por el abandono de los gobiernos federal y estatales, no obstante las diversas audiencias que han mantenido en la Secretaría de Gobernación, la Corte y otras autoridades".

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Los comuneros chimalapas acusan a integrantes del Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa de estar en sus tierras, lo que ha causado amenazas, desalojos y muertes. | Foto: Archivo.

El camino, acusaron, hacia la seguridad en la tenencia de la tierra y para obtener algunos apoyos en infraestructura "se convirtió en una trampa cruel", porque desde el año 2012, cuando se determinó la sentencia de la Corte, no ha habido ninguna respuesta a sus demandas.

No se tienen respuestas, y pese a que se han logrado resoluciones agrarias "a nuestro favor, nuevamente pretenden arrebatarnos nuestros derechos de posesión los comuneros chimalapas, que vuelven a las amenazas de muerte y desalojos violentos como han hecho en el pasado”.

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Ante este escenario, los integrantes del Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa reiteraron que no permitirán los desalojos; lanzaron un llamado a la unidad para defender sus derechos agrarios y humanos.

La Corte, refirieron, anunció que las tierras que ocuparon por más de 60 años se encuentran en territorio oaxaqueño y no de Chiapas, "como hemos creído y vivido por todo este tiempo, aun cuando contamos con documentos legales como resoluciones presidenciales y carpetas básicas".

En el complicado laberinto del sistema agrario y de justicia, las comunidades y los pueblos nativos de la zona norte de Cintalapa están "en una batalla desesperada" por el derecho al territorio, por sus derechos agrarios, a la vivienda y salud, educación y otros.

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Esa lucha, destacaron, ha transitado por los pasillos de los tribunales agrarios, de la SCJN, de otras instituciones federales, estatales y municipales, durante más de 6 décadas.

En la actualidad, puntualizaron, están frente a un nuevo reto, que son las amenazas para sumarse a Chimalapas como comuneros y disolver voluntariamente sus ejidos o los desalojarán, según las amenazas e intimidaciones reiteradas.

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